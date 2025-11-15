運動雲

>

黑豹旗／柯敬賢大讚柯敬哲拚勁　安打獎勵「藍色iPhone17」超寵弟

▲柯敬賢、柯敬哲、傅玟彥。（圖／記者楊舒帆攝）

▲柯敬哲、柯敬賢。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗15日美和中學對上玉里高中的比賽中，旅美台將柯敬賢特地到場為弟弟柯敬哲加油。日前他更開玩笑鼓勵弟弟：「敲安打就送 iPhone 17」，直接準備「藍色款」當獎勵。

柯敬哲此役擔任先發三壘手，柯敬賢還客串上主播台稱讚弟弟的守備拚勁，特別提到他撲接界外球後再迅速回到三壘觸壘的動作。賽後他也笑說：「拚勁很好，滿像我的。」柯敬哲則自認守備有明顯進步，「之前守備比較不穩定，教練提醒我要放開一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯敬哲首打席敲安打後硬闖三壘遭到刺殺，但柯敬賢力挺弟弟：「打得很好啊！雖然三壘出局，但我還是把它當作三壘安打。」雖然比賽早上9點開打，他仍一早到場支持，並表示在台北的比賽都會到現場觀戰。

柯敬哲說：「上一場他提醒我節奏沒抓好、身體太僵硬，這場就好多了。之前會緊張，現在不會了。」談到哥哥的獎勵，他笑說：「他上次說敲安打要送手機，我已經拿到了。今天再補一支安打，他說給我藍色 iPhone 17。」

柯敬哲透露，自己國中前曾擔任投手，「一直很喜歡當投手的感覺，很想再試試看。」兩兄弟感情深厚，柯敬賢還補充，他們最常一起從事的休閒活動是釣魚，「我們可以釣一整天，如果他放假，我們就會去。」

關鍵字： 柯敬賢柯敬哲中信盃黑豹旗棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

被振總說「兩週沒練球」　林智平幽默澄清地獄式偷練！

被振總說「兩週沒練球」　林智平幽默澄清地獄式偷練！

崔因鎬台灣滑輪溜冰公開賽摘金　一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

崔因鎬台灣滑輪溜冰公開賽摘金　一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

道奇教頭羅伯斯：個人希望大谷不要參加WBC　尤其是投球

道奇教頭羅伯斯：個人希望大谷不要參加WBC　尤其是投球

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍

熱門新聞

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古久保驚訝遭撤換：為何是這時間點？

2大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

3柯瑞砍49分還飆致勝罰球　勇士2連勝

4佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

5美參院對MLB下最後通牒

最新新聞

1日教頭讚爆澄清湖　台灣香蕉很好吃

2兩戰猛砍95分　柯瑞寫3大神紀錄

3台灣海洋首戰敗　林振賢嘆：從這開始

4哈登51分鐘砍41分　生涯第82次大三元

5黑豹旗武陵女投楊芷寓抓下U18國手出局

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【這畫面太香】KT巫師啦啦隊女神鄭熙靜辣跳超洗腦「魔笛舞」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366