黑豹旗／柯敬賢大讚柯敬哲拚勁　安打獎勵「藍色iPhone17」超寵弟

▲柯敬哲、柯敬賢。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗15日美和中學對上玉里高中的比賽中，旅美台將柯敬賢特地到場為弟弟柯敬哲加油。日前他更開玩笑鼓勵弟弟：「敲安打就送 iPhone 17」，直接準備「藍色款」當獎勵。

柯敬哲此役擔任先發三壘手，柯敬賢還客串上主播台稱讚弟弟的守備拚勁，特別提到他撲接界外球後再迅速回到三壘觸壘的動作。賽後他也笑說：「拚勁很好，滿像我的。」柯敬哲則自認守備有明顯進步，「之前守備比較不穩定，教練提醒我要放開一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯敬哲首打席敲安打後硬闖三壘遭到刺殺，但柯敬賢力挺弟弟：「打得很好啊！雖然三壘出局，但我還是把它當作三壘安打。」雖然比賽早上9點開打，他仍一早到場支持，並表示在台北的比賽都會到現場觀戰。

柯敬哲說：「上一場他提醒我節奏沒抓好、身體太僵硬，這場就好多了。之前會緊張，現在不會了。」談到哥哥的獎勵，他笑說：「他上次說敲安打要送手機，我已經拿到了。今天再補一支安打，他說給我藍色 iPhone 17。」

柯敬哲透露，自己國中前曾擔任投手，「一直很喜歡當投手的感覺，很想再試試看。」兩兄弟感情深厚，柯敬賢還補充，他們最常一起從事的休閒活動是釣魚，「我們可以釣一整天，如果他放假，我們就會去。」