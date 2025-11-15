▲投手騎駱駝進場！杜拜BU職棒首季登場 獨特新規則加快比賽節奏。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

阿拉伯聯合大公國新創職棒聯盟（Baseball United，下稱BU）首個賽季日前正式在杜拜揭開序幕；開幕戰即便送票也無法坐滿全場，BU面臨的首個現實問題是：球迷接下來是否會願意進場支持。

BU採四隊參戰、為期一個月，球隊包含：孟買眼鏡蛇（Mumbai Cobras）、卡拉奇帝王（Karachi Monarchs）、阿拉伯狼隊（Arabia Wolves，杜拜）以及中東獵鷹（Mideast Falcons，阿布達比）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨晚由眼鏡蛇隊與帝王隊進行開幕戰，聯盟刻意在隊伍組成上引入印度與巴基斯坦球員，希望利用兩國之間的長年體育競爭，吸引足球與板球強勢壟斷的南亞轉播市場。

首季所有賽事皆在杜拜沙漠腹地的Barry Larkin Field進行。球場以人工草皮因應酷暑，其名字則來自前美國職棒大聯盟辛辛那提紅人名將、現為聯盟投資者的Barry Larkin。

球場座位數約3000，多數比賽安排於夜間進行，隨季節轉換當地氣溫也逐漸下降；球場旁同時鄰接著著名的The Sevens Stadium，每年舉辦以狂歡氛圍著稱的橄欖球7人制大賽。

聯盟共同創辦人暨副總裁John Miedreich指出，水資源是規劃考量之一，若採用天然草皮，每年將耗費超過4500 萬公升的水量。

Miedreich說：「我們不得不用空運方式從美國運來投手丘用的紅土，也從巴基斯坦空運紅土。」

聯盟為提升比賽節奏與娛樂性，自行訂下與傳統棒球不同的創新規則，包括：金色Moneyball（得分加倍）：每隊在一場比賽中有3次機會啟動Moneyball，若此時擊出全壘打，得分直接加倍。

指定跑者制度：球隊可在比賽中3度召喚「指定跑者」，提升得分效率。

全壘打大賽決勝負：若9局打完平手，雙方將以Home Run Derby決定勝負。

聯盟執行長暨共同持有人Kash Shaikh表示，這些規則目的明確，就是要讓新觀眾快速入門並被吸引。

Shaikh說：「這裡的觀眾本來就需要學習棒球規則，所以我們想：既然是一張白紙，為何不加入一些我們認為一開始就能讓他們興奮的新規則？」

他補充：「這是一種娛樂，也很刺激，能讓新球迷和年輕球迷更投入這項運動。」

棒球在中東的發展一度波折。2007年由美國人士成立的以色列棒球聯盟（Israel Baseball League），因幾乎全由外籍球員組成且營運困難，只撐了一個球季便解散。

美國人過去也曾將棒球帶入伊朗革命前的伊朗、沙烏地阿拉伯與阿聯，但從未撼動足球地位；沙國則曾在美國石油公司 Aramco的協助下參加小聯盟世界大賽。

在中東地區，足球依然是絕對主流，2022卡達世界盃就是最佳例證；板球則持續是印度與巴基斯坦全民熱愛的運動，而國際板球委員會（ICC）總部也設於杜拜。

BU深知要在該地區推廣棒球並非易事。在記者會中，聯盟甚至需重新示範棒球基本要素，如全壘打、管風琴音樂、場上位置等；Shaikh強調，棒球不僅是比賽，更是整套體驗。

Shaikh最後說：「最重要的是讓球迷能來現場吃熱狗、看吉祥物跑動、體驗我們在美國長大時的棒球傳統，只要他們開始接觸這些，就會愛上棒球並成為忠實球迷。」