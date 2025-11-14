黑豹旗／勝負慾太強遇失誤情緒起伏　金門農工洪嘉恩：就是很想贏！

▲金門農工洪嘉恩。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

金門農工在本屆黑豹旗寫下隊史新頁，32強以4比1力退中興商工，成為本屆第一支晉級16強的社團球隊；先發投手洪嘉恩扛起重任，完投7局用97球飆出11次三振，賽後他不僅開心達成突破，也坦言自己「就是很想贏」，但教練也提及，洪嘉恩情緒管理仍是必須修正的細節。

教練洪承峻賽後談到愛將時坦言，洪嘉恩的個性相當在意場上細節，也容易被隊友失誤或不該出現的錯誤影響情緒，「他很容易受到情緒影響，所以我們會不斷提醒他，心態要維持在正確軌道上，不要被影響。」

洪承峻強調，投手必須學會信任隊友，「大家都是隊友，要信任大家，他才有辦法把這場比賽完成。」

被問到是否能把這樣的情緒歸類為「勝負慾太強」，洪承峻也點頭認同，「他確實很想表現自己，把勝負看得比較重，」但教練團給出的作法不是壓抑，而是引導，「真的要不斷提醒他，不要讓好勝心過強，不然越想表現就會越緊繃。」

他也把同樣的訊息傳給全隊，「我跟大家說，既然都打到這邊，就放開去打，難得有機會對到科班球隊，要渴望能去打。」

為了在關鍵一戰給予洪嘉恩最大支援，教練團在先發陣容與守備配置上下足功夫，「這個安排都是教練團一起討論出來，把最好的陣容、守備、打擊都擺出來，給洪嘉恩最好的幫助。」金門農工最終也在前4局穩定輸出火力，搭配洪嘉恩在投手丘上的壓制，成功守住隊史性的一勝。

此役投出7局僅失1分、11K的洪嘉恩，對自己的表現給出正面評價，「我覺得表現很好。原本預估大概丟到6局，球數限制（105球）差不多就要退場，結果今天大部份都有投到好球帶，就一路投完，」他透露，賽前教練設定就是讓自己丟到球數上限，「今天這一場的設定，就是讓我丟到105顆。」

比賽中一度投出5.2局無安打，直到6局被敲出安打才破功，他表示，當下其實沒意識到自己在拼無安打，「過程太專注了，沒有注意到這個。」

倒是隊友發生失誤時，他在投手丘上一度顯得情緒激動，對此洪嘉恩坦言，確實是因為太想贏，「就是想要贏，因為我們這場贏了就突破隊史紀錄，我們目標就是這個，所以很在意。」

完成32強任務後，金門農工將先返回金門調整，預計20日再來台灣，備戰對上羅東高工的16強戰。