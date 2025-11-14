黑豹旗／深遠飛球嚇壞教練！黃威杰美技救命 直呼生涯最驚險

▲成功商水中外野手黃威杰。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗今（14日）在三重棒球場進行32強賽事，成功商水在首局取得7比0領先後，一度因守備失誤與對手火力反撲而被中山工商超前，雙方激戰至突破僵局制才分出勝負；成功商水最終12比10驚險過關，賽後總教練王道威坦言，球隊在大比分領先後過度放鬆，是險象環生的主因。

王道威指出，原本預期比賽能相對順利，沒想到首局的一次守備失誤竟造成4分失分，讓比賽瞬間變得複雜；「我們第一局得7分，守備上可能就有點鬆掉了，光是那個失誤就掉4分，小朋友的心態還是要建立起來，不能因為一開始贏很多就鬆懈。」

他提醒，對手中山工商打線並不弱，有多名球員具備國中棒球底子，「不能輕視。」

第2局成功商水再度遭到對方安打串聯而失守，面對被追平甚至被逆轉的困境，王道威表示教練團當下的首要任務就是穩住投手心態，「球一定會被打，安打就安打了，接下來是我們的守備要把分數守住。」

王道威教練強調，在對手氣勢高漲的情況下，每一局都得努力安撫球員情緒，讓他們專注在執行自己的攻擊與守備。

比賽最驚險的一刻出現在7局下，中山工商在滿壘情況下敲出深遠飛球，眼看可能形成再見安打，外野手黃威杰卻上演超美技接殺，硬生生救回球隊晉級希望； 王道威教練回憶當下說，「真的被嚇到了，我一開始也以為完了，會被再見安打，看到威杰回頭的時候我心臟都快受不了，結果他成功接到，那一顆真的救了球隊，不然真的不知道怎麼跟學校交代。」

中外野手黃威杰本人則是形容這記接殺是打球生涯中「最驚險的一次守備。」