黑豹旗／20比0也不鬆懈！吳壬睿備戰16強　許書誠點出球隊隱憂

▲高苑工商許書誠。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

高苑工商在中信盃黑豹旗32強以20比0、3局扣倒潮洲高中，輕鬆挺進16強，先發投手吳壬睿、U18國手許書誠賽後都把焦點放在「調整」與「團隊」上，雖然比數懸殊，卻沒有因為對手實力落差而鬆懈心態。

吳壬睿此役投2局飆出5次三振，賽後他表示，對自己的要求更高，自評直球狀況還未到最佳：「今天直球狀況還沒有到很好，變化球狀況還不錯，幸好變化球是好的，還可以投進好球帶，」他笑說，這一場比較像是「牛棚調整」，當成下一戰前的實戰熱身。

高苑本屆採取「車輪戰」調度思維，每一場儘量讓不同投手上場實戰，增加整體戰力深度；吳壬睿前兩場都沒有登板，直言這場比賽最重要的是「找回比賽感覺」：「因為前面兩場我都沒丟，就也很久沒有比賽上去丟的感覺，這樣上去就是有點備戰下一場。」

過去控球被教練視為他的一項隱憂，這場2局優秀內容也被視為一種回應，但吳壬睿保持低調，只把目標放在穩定自己步伐；他提及自己喜歡的投手是旅美二刀流球星大谷翔平，對於是否像他看齊？他說：「就正常喜歡，我也不是他，也不能學他動作，就是做自己，把自己能做好的本分做好，持續加強自己。」

打線方面，高苑火力在前兩局全面爆發，許書誠多次串聯攻勢成為球隊不可或缺的打者，不過這位U18國手對自己的評價同樣保守：「我自己的表現，我覺得應該只有及格而已，」他強調，不論對手強弱，高苑都必須維持同樣專注度：「我希望球隊無論對上任何對手，都能全力以赴；每一顆球，球員都要能夠專心在球上面。」

接下來高苑將在16強面對科班勁旅，實力更加接近，許書誠表示，目前仍在循序調整狀況：「下一場比賽是面對科班，實力就差不多了，我希望可以慢慢調整，調整到最好的狀況。」談到面對不同型態投手的對應，他透露球隊打線的共同思維：「我們比較想要打大支，把那個擊球點、擊球感覺打好就好了。」

身為傳統強權，高苑在外界眼中是黑豹旗奪冠熱門之一，但許書誠最後點出，這支球隊仍有需要進步的地方；不是技術，而是「凝聚力」：「我覺得我們球隊的凝聚力可以再好一點，就是可能有些人有時候會不專心，這時候就要大家互相提醒一下，無論是在場上或場下。」

▲高苑工商吳壬睿。（圖／記者胡冠辰攝）