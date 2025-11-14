大谷翔平、賈吉「雙驕閃耀」締驚人數據　共奪7座MVP重塑黃金時代

▲大谷與賈吉共奪下7座MVP，兩人近5年徹底主宰大聯盟。（圖／翻攝自IG／mlb）

記者游郁香／綜合報導

大聯盟再度見證歷史！道奇「二刀流」巨星大谷翔平與洋基重砲賈吉（Aaron Judge），今年再次雙雙奪下國聯與美聯MVP。這已是兩人連續第2年包辦兩個聯盟最有價值球員頭銜，成為棒球史上首見的「雙聯盟連霸」組合，也象徵這個時代屬於他們。

7座MVP、93%第1名選票 大谷與賈吉主宰大聯盟

在過去10屆MVP獎項中，大谷與賈吉攜手奪下7座，其中195張第一名選票出自他們之手，佔整體高達93%，堪稱現代棒球的「雙核主宰」。

上一次有雙星如此壓制全聯盟，要追溯到NBA 1980年代的魔術強森（Magic Johnson）與「大鳥」柏德（Larry Bird），攜手拿下7年中的6座MVP，以及1960年代的張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅素（Bill Russell），共奪下9年中的8座MVP。

數據面更能顯示他們的統治力，過去5年，兩人幾乎包辦全聯盟主要進攻榜：

全壘打：賈吉249支、大谷233支

OPS：賈吉1.075、大谷0.990

OPS+：賈吉196、大谷171

長打率：賈吉.649、大谷.606

而在壘打數（Total Bases）、WAR（bWAR）方面，大谷1,738與45.5、賈吉1,679與41.7。

史上最強雙驕？一人超越貝比魯斯、一人並肩傳奇

在過去的百年棒球史中，唯有貝比・魯斯（Babe Ruth）能與這對雙星相提並論。大谷早已超越貝比・魯斯成為最具代表性的二刀流球員；而賈吉則在30歲後打出讓人回想起貝比・魯斯巔峰時期的成績。

▲賈吉以210轟並列歷史最強打者行列，火力媲美貝比・魯斯。（圖／達志影像／美聯社）

近500場比賽，賈吉敲出190轟，歷史上僅有3人能達成，馬奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）與邦茲（Barry Bonds），3人皆與禁藥風波有關。如今，賈吉以6呎7吋（約201公分）的高大身材奪下打擊王，打擊率高達.331，遙遙領先第2名20個百分點。

而在打擊指標中，賈吉更與貝比・魯斯並列歷史頂點。根據官方統計，30至33歲球員歷代排行榜如下：

• OPS+（綜合打擊能力指數，平均值為100）：賈吉209居首，貝比・魯斯204次之

• OPS（上壘＋長打率）：貝比・魯斯1.174領先，賈吉以1.117緊追

• 長打率（SLG）：魯斯.703居冠，賈吉.677排名第2

• 全壘打數（HR）：索沙226支第1，賈吉210轟高居第2，貝比・魯斯則以186支列第4

大谷締造前無古人紀錄 「同年奪冠＋連莊MVP」

大谷翔平則繼續在史冊上刻下自己的名字，他成為史上第2位在奪得世界大賽冠軍同年完成「連莊MVP」的棒球員，與下列傳奇並列：

棒球：摩根（Joe Morgan，1975–76）

冰球：拉佛（Guy LaFleur，1977–78）、葛雷茲基（Wayne Gretzky，1984–85、1987–88）

籃球：羅素（Bill Russell，1961–63）、喬丹（Michael Jordan，1991–92）、詹姆斯（LeBron James，2012–13）

▲大谷翔平奪下第4座MVP，4度全票締造紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

大谷生涯已收穫4座MVP，且全部為全票當選，堪稱棒球史上空前紀錄。他同時是唯一能在同一季擊出超過100顆時速100英里的球、並投出超過100英里的球員，以投打雙絕之姿，完全改寫棒球邏輯。

棒球的未來 由他們共同書寫

33歲的賈吉與31歲的大谷將繼續宰制美聯、國聯。賈吉與洋基的合約至2031年，大谷與道奇則簽至2033年，意味著未來10年，他們仍將輪番登上MVP舞台。