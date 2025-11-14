黑豹旗／從領先被逆轉到延長再翻盤　成功商水氣走中山工商闖16強

▲成功商水晉級黑豹旗16強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗14日在三重棒球場進行32強賽事，臺東縣成功商水在首局一度掌握7分大幅領先，卻遭高雄市中山工商狂追到超前比數，雙方你來我往一路鏖戰到突破僵局制；最終成功商水在8局上靠著張星杰關鍵安打攻下2分，終場以12比10驚險收下勝利，晉級16強。

首局成功商水火力全開，打線一上場就給予先發投手林皓宇最紮實的支援；面對中山工商先發陳邇方控球明顯失準，接連出現四壞與觸身球保送，成功商水逮住機會展開猛攻。

黃威杰無人出局滿壘選到保送先攻下本場第1分，隨後林劭倫挨觸身球再送回1分，杜進財補上一支安打將比數擴大為3比0，陳武龍藉由強迫取分戰術再添1分，接著捕逸讓壘上跑者回壘得分，短時間內拉開到5比0。

氣勢如虹的成功商水並未就此收手，沈宇玄選到四壞保送上壘後，陳武雄再補上一支關鍵安打，一口氣掃回2分打點，將比數擴大成7比0。

陷入大幅落後的中山工商展現韌性，1局下先在成功商水守備失誤下展開反攻；滿壘時尤恩典擊出滾地球造成守備失誤，壘上3名跑者全部回來得分，一口氣將比數追成3比7；下一棒黃旻澤再補上一支安打帶回1分，首局打完追到4比7，成功商水原本穩定的領先開始鬆動。

2局下中山工商攻勢再起，高詠傑上壘後，陳浚佑安打、劉子豪保送攻占滿壘，李昊倫一棒掃出清壘三壘安打，直接將比數追平為7比7；梁辰安隨後補上一支安打，再添1分打點，中山工商完成從0比7到8比7的大逆轉，取得本場比賽第一次領先，氣勢完全翻轉。

4局下中山工商再度串聯攻勢，劉子豪、李昊倫、梁辰安連續安打形成滿壘，雖然尤恩典遭三振，但黃旻澤擊出帶有1分打點的滾地球，將比數改寫為9比7，助隊手握2分領先。

6局上成功商水展現韌性，沈宇玄率先敲出安打並成功盜上二壘，隨後由柯湧邦補上安打送回1分，將比數追近至8比9；張星杰接著執行犧牲觸擊，胡佳樂再敲出安打帶有1分打點，成功商水追成9比9平手。

氣勢回流後，成功商水陳吳帛軒適時敲出安打送回關鍵超前分，比數超前至10比9；中山工商在6、7局下雖然零星組織攻勢，卻始終無法敲出突破性一擊，只能將希望留待7局下最後反攻再掀高潮。

7局下中山工商謝昶勳選到保送，高詠傑執行犧牲觸擊將跑者推進，陳浚佑再因觸身球上壘；兩出局後，成功商水選擇對火力凶猛的李昊倫敬遠保送，形成滿壘局面。

梁辰安在滿壘情況下遭觸身球保送擠回1分，中山工商將比數追成10比10，關鍵時刻尤恩典擊出飛球，卻遭外野手上演美技接殺，錯失再見一擊的機會，也成為勝負走向的重要轉折。

進入8局採用突破僵局制，8上成功商水在無人出局、一、二壘自動有人情況下，先由柯湧邦執行犧牲觸擊，穩健將跑者推上二、三壘；隨後張星杰敲出關鍵安打，一口氣送回壘上兩名跑者，成功商水取得12比10領先。

8局下，成功商水更換林邵倫登板關門。中山工商雖靠黃旻澤野手選擇上壘，製造反攻曙光，但最後陳邇方擊出再見雙殺打，無緣再度演出戲劇性追分，終場成功商水就以兩分之差驚險獲勝，晉級賽會16強。