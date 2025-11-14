運動雲

C羅國家隊生涯首吞紅牌　恐被禁賽無緣2026世界盃開幕戰

記者游郁香／綜合報導

葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在今（14）日對愛爾蘭的世界盃歐洲區會外賽中，領到國家隊生涯首張紅牌，他因一次爭搶時以手肘推開對手，被裁判改判紅牌驅逐出場，葡萄牙最終以0比2爆冷吞敗。這張紅牌讓C羅極有可能被禁賽至少3場，恐錯過2026年世界盃開幕戰。

▲▼C羅在226場國際賽中首度領紅牌，恐被禁賽影響世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅在226場國際賽中首度領紅牌，恐被禁賽影響世界盃出賽。（圖／達志影像／美聯社）

國際賽226場首見紅牌　C羅恐遭至少3場禁賽

比賽進行到第61分鐘，C羅在無球狀態下疑似以手肘「攻擊」愛爾蘭後衛奧謝亞（Dara O’Shea），主裁判原先只出示黃牌，但在看了VAR重播後，隨即改判紅牌，C羅震驚離場，並拍手、比出「雙大拇指」反諷現場噓聲。

這是他披上葡萄牙戰袍的第226場國際賽，也是國家隊生涯首張紅牌，他仍保持男子足球史上最多國際賽出場紀錄。過去效力俱樂部時，C羅則曾13次被罰下場。

根據FIFA紀律規章，「暴力行為」最少需禁賽3場；若涉及「攻擊性動作」如手肘攻擊，可能被追加處分。由於FIFA禁賽僅適用正式賽，C羅無法透過友誼賽「抵銷」停賽場次，這也讓他有可能錯過世界盃首戰。

葡萄牙主帥為C羅喊冤：這判罰太重了

葡萄牙主帥馬丁內斯（Roberto Martínez）賽後替C羅抱不平，他強調這是隊長226場以來首度被罰下，「我覺得他反而值得尊敬。」

他進一步解釋，C羅在禁區裡被拉扯、推擠了快一小時，當他試圖擺脫防守者時，動作看起來比實際情況嚴重。「我不認為那是手肘攻擊，而是身體轉動時造成的錯覺。」

馬丁內斯也語帶不滿地指出，「唯一讓我感到苦澀的是，前一天愛爾蘭教練在記者會上談到『裁判可能受到影響』，而今天他們的中後衛卻在C羅轉身的瞬間誇張倒地。」

▲▼C羅在226場國際賽中首度領紅牌，恐被禁賽影響世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙爆冷輸給愛爾蘭。（圖／達志影像／美聯社）

愛爾蘭爆冷擊敗葡萄牙　C羅怒氣未消嗆對方教頭

葡萄牙原本只要取勝就能提前晉級，但最終遭愛爾蘭前鋒帕羅特（Troy Parrott）梅開二度，以0比2飲恨。不過葡萄牙仍以兩分領先匈牙利，下一戰只要擊敗亞美尼亞即可鎖定世界盃門票，C羅仍有望實現「6度踢世界盃」的壯舉。

值得一提的是，賽前愛爾蘭主帥哈爾格里姆森（Heimir Hallgrimsson）曾公開呼籲主裁「別讓C羅當裁判」。C羅被罰下時，他在球迷噓聲中以拍手、比拇指的方式反諷對方教頭，並當場對哈爾格里姆森說了幾句話。

對方教頭賽後透露，「他稱讚我在賽前對裁判施壓得很成功。」但他強調，「紅牌是他自己的動作造成的，與我無關，除非是我影響了他的心態。」

當被問到是否在賽後再次交談時，哈爾格里姆森笑說，「沒有，我們在他下場時已經說夠多了。那只是他一時的小失誤，我會這麼形容。」

關鍵字： 足球世界盃資格賽C羅葡萄牙愛爾蘭

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

【工讀生出來】日本九州動物園遇黑熊！跟管理員揮手打招呼

