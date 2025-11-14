賈吉連續2年、第三度奪美聯MVP！ 60轟羅利意外落選





▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟於13日（日本時間14日）公布MVP名單，美聯由紐約洋基賈吉（Aaron Judge）奪下，這是他連兩年、第三次榮獲此殊榮。

賈吉擊敗被看好奪獎的西雅圖水手球星羅利（Cal Raleigh），後者意外落選。

在投票結果中，賈吉獲得17張第一名票，羅利拿到13張第一名票，但在第二名票上兩人互換，因此最終差距僅有20分。

賈吉在得知獲獎後表示，「對戰水手時，我總是特別小心不要被卡爾打爆。」

他與妻子莎曼莎（Samantha）及愛犬一同出現在頒獎轉播中，並回顧球季說道：「這一季真是太瘋狂了，但我覺得一切都進行得非常順利，也要感謝優秀的教練團。」

賈吉本季出賽 152 場，繳出 .331/.457/.688 的三圍、1.144 OPS，全季上壘 310 次、被敬遠 36 次，wRC+ 高達 204、fWAR 達 10.1，這些數據全都在大聯盟居首。他以 .331 奪下打擊王，成為史上第三位單季敲出 50 轟的打擊王，而 53 支全壘打更刷新歷代打擊王的單季最多轟紀錄。