故意投壞球？守護者克拉斯涉賭遭逮 出庭不認罪60萬美元交保

▲克拉斯（Emmanuel Clase）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉斯（Emmanuel Clase）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大聯盟守護者隊（Guardians）終結者克拉斯（Emmanuel Clase），因涉嫌在棒球賭博中刻意投出壞球等不法行為，被以通訊詐欺等罪名起訴。他13日（台灣時間14日）在紐約布魯克林聯邦法院正式出庭，否認所有指控，並以60萬美元獲准交保。

克拉斯於本月9日（台灣時間10日）與隊友歐提茲（Luis Ortiz）一同遭到起訴。他於13日從故鄉多明尼加共和國返回美國時，在紐約JFK國際機場被逮捕。他在法庭上主張無罪，法官裁定准許以保釋金交保。

根據ESPN報導，克拉斯的護照已被沒收，審理期間被禁止從事任何形式的賭博，並限制其往返紐約與守護者隊主場所在地俄亥俄州克里夫蘭，且需接受GPS監控。 法官指出，「他擁有可觀財力，有潛在逃亡風險。」

辯護律師則反駁，強調克拉斯是主動從多明尼加飛回美國，「他選擇直接向FBI投案，行動比言語更能證明清白。」 克拉塞當天從多明尼加共和國返美，一抵達紐約JFK機場便被FBI逮捕。

他穿著牛仔褲、黑T恤與灰色外套出庭，全程僅以「是」「否」簡短回答。

根據起訴書，克拉斯自2023年起便與賭客串通，提前告知特定球種、球速，賭客再以此下「球速」「是否為壞球」等微型式投注，投注金額動輒數十萬美元。 調查指出，他常在打席第一球投出「預先協議」的結果，包括把球刻意投進土裡、投出遠離好球帶的壞球，好讓賭客順利獲利。

檢方已掌握多起實例：某場守護者對紅襪比賽替賭客安排球票、比賽中先傳訊息、再致電賭客；4分鐘後，賭客押注「球速低於98mph」成功贏得11000美元。

聯邦調查人員估計，賭客至少因克拉斯的操控獲利超過40萬美元。

另一方面，在波士頓機場被捕的歐提茲，13日出庭同樣主張無罪，並以50萬美元交保。兩人預計將於12月2日（台灣時間3日）再次出庭。

消息人士向ABC News表示，調查是因博弈平台發現多場比賽出現異常投注，或由各大職業聯盟通報可疑行為而展開。

MLB在事件曝光後，也宣布限制「單球投注」的賭注上限為200美元，全美統一規範，並禁止將單球投注納入串關。

克拉塞曾三度入選明星賽，生涯累計182次救援，如今卻深陷最大規模MLB賭博醜聞之一，後續發展將持續受到高度關注。

關鍵字： 標籤:克拉塞MLB賭博守護者隊球賽操控法庭出庭

關鍵字： 標籤:克拉塞MLB賭博守護者隊球賽操控法庭出庭

