▲球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量。（圖／球芽基金提供）

▲球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量。（圖／球芽基金提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

球芽基金長期致力於關懷偏鄉基層棒球隊的教育與發展，鼓勵孩子們在追逐棒球夢想的同時，也不忘兼顧課業學習，除了設置「球芽基金棒球獎學金」及「閱讀獎學金」提供所服務棒球隊的孩子們申請之外，更定期舉辦運動產業職人講座，帶給偏鄉地區的小球員們多元的學習與成長機會。

今年，球芽基金特別邀請到來自韓國、現為中華職棒應援啦啦隊成員的2S娛樂韓籍啦啦隊員安芝儇擔任「公益大使」，與球芽一同走入苗栗縣泰安鄉的 汶水國小，用她的笑容與行動，為偏鄉孩子們帶來滿滿的溫暖與鼓勵。

位於苗栗泰安溫泉區的汶水國小，是苗栗縣歷史最悠久的少棒隊之一，自2001年成立以來已超過20年，小球員多半是泰雅族的孩子，一直都是10人出頭的迷你兵團，汶水國小是藝人徐若瑄媽媽的母校，總教練張明照是她的舅舅，她也因此持續贊助不間斷；知名校友統一獅林靖凱更成為汶水之光。

為了迎接小安的到來，汶水國小特別安排了一系列充滿泰雅文化特色的活動，孩子們以熱情洋溢的迎賓舞揭開序幕，校長親自將孩子們親手製作的手鍊與耳環贈送給小安，小安也回贈自己準備的禮物表達感謝；接著，在老師的帶領下，小安體驗了傳統泰雅家屋、射箭及樂器演奏，孩子們也邀請她一同跳起傳統舞蹈，活動尾聲，小安帶來啦啦隊舞蹈，與小球員們開心互動，現場氣氛溫馨熱鬧，笑聲不斷。

小安說：「我很開心能來到汶水國小，因為平常多半在都市工作，這次能有機會來到風景這麼美的地方，和這麼可愛的小朋友們互動，覺得非常幸福！」她也以自身經驗鼓勵孩子們勇敢追夢：「我因為喜歡跳舞，所以來到台灣我並不會覺得害怕，而是用挑戰者的心態面對，也希望透過我的經驗讓大家知道，要勇敢的走出去，用挑戰者的心態去向外界挑戰，向自己的夢想前進。」

汶水國小陳若蘭校長表示：「偏鄉很需要這樣的機會被外界看見，很感謝球芽、感謝小安願意來到學校與孩子們互動，給予孩子們看到外面不同世界的機會。」

活動的最後，大家在歡笑與合照中劃下完美句點，孩子們帶著滿滿的喜悅，小安以親切笑容展現啦啦隊員的活力，更傳達出她對棒球與教育公益的真摯熱情，也留下了對於苗栗山城最溫暖的印象，我們也期盼未來能持續與各界夥伴攜手，讓更多偏鄉地區的孩子因棒球而看見更大的世界。

▲球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量。（圖／球芽基金提供）

▲球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量。（圖／球芽基金提供）

▲球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量。（圖／球芽基金提供）

▲球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量。（圖／球芽基金提供）

▲球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量。（圖／球芽基金提供）

▲球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量。（圖／球芽基金提供）

▲球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量。（圖／球芽基金提供）

