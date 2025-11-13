運動雲

>

金塊MVP約基奇狂砍55分　8天內達成3項壯舉成NBA史上首人

記者游郁香／綜合報導

金塊3屆MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）今（13）日「背靠背」作客快艇，完全主宰比賽，他整場23投18中、高效砍下55分、12籃板、6助攻，率丹佛以130比116拿下勝利。這不僅是他個人本季代表作，他僅用8天就達成一項史無前例的神紀錄，再次證明他正處於無人能及的層級。

《Stats Perform》數據分析師科因（Jake Coyne）指出，約基奇成為聯盟史上首位在同一賽季完成以下3項壯舉的球員：單場50分、單場「30分15籃板15助攻」大三元，以及單場25分且零罰球，而他僅用8天就辦到，這項紀錄讓人瞠目結舌，也彰顯他的進攻效率達到歷史級高度。

▲▼金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲約基奇單場55分寫下開季代表作，8天內完成3項史詩紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

《OptaSTATS》進一步指出，約基奇同時成為NBA史上首位能在「兩天內拿下至少90分且命中率超過8成」的球員，足見他近來火力之恐怖。

快艇本場雖派出祖巴茨（Ivica Zubac）與資深中鋒羅培茲（Brook Lopez）兩大長人鎮守禁區，依舊難以抵擋約基奇的靈巧腳步與高超傳導。他一次次在對手身邊「如入無人之境」，無論是背框單打還是面框跳投，都展現MVP級的掌控力。

金塊開季打出9勝2敗的強勢戰績，即使陣中傷兵不斷仍穩居西區前段班。新援強森（Cam Johnson）近期手感不佳，主控莫瑞（Jamal Murray）此役更是16投僅5中，但約基奇一人就扛起全隊火力。

▲▼金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊雖遭傷病困擾，仍以9勝2敗穩居西區強權之列。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA丹佛金塊約基奇洛杉磯快艇莫瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭　狠批「荒唐的吝嗇球團」

韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭　狠批「荒唐的吝嗇球團」

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

老闆同意才能上！戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭獨行俠交易

老闆同意才能上！戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭獨行俠交易

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

【蘇澳煙波飯店慘況】地下室整排車泡水！進退不得畫面曝

熱門新聞

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭　狠批「荒唐的吝嗇球團」

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士茶壺風暴　柯爾：比賽態度有問題

2畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

3史上最強Sho！大谷獲選年度傳奇時刻

4韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭

5王彥程加盟韓華鷹！挑戰韓職第2人

最新新聞

1兄弟3人、獅2人出征前進沖繩冬盟！

2約基奇狂砍55分　8天內達成3項壯舉

3王彥程9隊都在搶？　樂天一度拒談

4姜白虎是先例！金倒永恐遭大幅扣薪

5一度落後36分！湖人慘輸雷霆

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【醫護魂爆發】爸爸幫渡淹水 護理師「騎車搭竹筏」衝上班！

【蘇澳煙波飯店慘況】地下室整排車泡水！進退不得畫面曝

【冬山伯朗大道變汪洋】宜蘭大淹水民眾借橡皮艇出門覓食

【天使寶寶】嫩嬰刷舌苔超配合！露燦笑超療癒

【震撼畫面】四川紅旗特大橋垮了！僅啟用10個月
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366