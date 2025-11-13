金塊MVP約基奇狂砍55分　8天內達成3項壯舉成NBA史上首人

HAVE YOURSELF A NIGHT NIKOLA JOKIĆ.



⚒️ 55 PTS (33 IN 1H)

⚒️ 12 REB

⚒️ 6 AST

⚒️ 18-23 FGM

⚒️ 5-6 3PM

⚒️ 34 MIN

⚒️ DEN W



He's just the 4th player in NBA history to score 55 PTS on 78 FG% or better ???? pic.twitter.com/NpKKAK6rna — NBA (@NBA) November 13, 2025

記者游郁香／綜合報導

金塊3屆MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）今（13）日「背靠背」作客快艇，完全主宰比賽，他整場23投18中、高效砍下55分、12籃板、6助攻，率丹佛以130比116拿下勝利。這不僅是他個人本季代表作，他僅用8天就達成一項史無前例的神紀錄，再次證明他正處於無人能及的層級。

《Stats Perform》數據分析師科因（Jake Coyne）指出，約基奇成為聯盟史上首位在同一賽季完成以下3項壯舉的球員：單場50分、單場「30分15籃板15助攻」大三元，以及單場25分且零罰球，而他僅用8天就辦到，這項紀錄讓人瞠目結舌，也彰顯他的進攻效率達到歷史級高度。

▲約基奇單場55分寫下開季代表作，8天內完成3項史詩紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

《OptaSTATS》進一步指出，約基奇同時成為NBA史上首位能在「兩天內拿下至少90分且命中率超過8成」的球員，足見他近來火力之恐怖。

快艇本場雖派出祖巴茨（Ivica Zubac）與資深中鋒羅培茲（Brook Lopez）兩大長人鎮守禁區，依舊難以抵擋約基奇的靈巧腳步與高超傳導。他一次次在對手身邊「如入無人之境」，無論是背框單打還是面框跳投，都展現MVP級的掌控力。

金塊開季打出9勝2敗的強勢戰績，即使陣中傷兵不斷仍穩居西區前段班。新援強森（Cam Johnson）近期手感不佳，主控莫瑞（Jamal Murray）此役更是16投僅5中，但約基奇一人就扛起全隊火力。

▲金塊雖遭傷病困擾，仍以9勝2敗穩居西區強權之列。（圖／達志影像／美聯社）