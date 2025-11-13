姜白虎是先例！金倒永恐遭大幅扣薪：不只身體心也非常痛苦

▲起亞虎強打金倒永。（圖／截自Instagram do_0000）

今年年薪達5億韓元的起亞虎強打金倒永，本季受困於反覆的腿部傷勢，僅出賽30場，韓媒普遍預期，他的年薪將大幅下修，甚至恐重演當年姜白虎的減薪戲碼。

金倒永去年奪下韓國職棒年度MVP，起亞虎與他達成5億韓元的續約，從年薪1億韓元一口氣調漲4億，來到5億，比2020年Kiwoom英雄給李政厚（現舊金山巨人）的3.9億韓元，還高出1.1億。

金倒永該季在141場比賽中留下打擊率0.347（544打數189 安打）、38轟、109打點、143得分、40盜，OPS 1.067的成績，同時寫下韓職史上首次單月10轟+10盜、最年輕、最少比賽達成30轟30盜、最少打席達成完全打擊等無數里程碑。

他也在韓國大賽打出4安打、1全壘打、3得分、5打點，拿到生涯首枚韓國大賽冠軍戒指，且三壘金手套也屬於他，可謂大豐收年。

然而，今年他3度因腿後肌傷勢而倒下，僅僅出賽30場就結束球季，每次好不容易從傷勢中復原、找回比賽節奏時，腿後肌又再度出問題，2次是在跑壘時受傷，1次則是守備時受傷。

腿後肌傷勢的反覆不斷，不僅對金倒永本人，對整個起亞虎來說都是嚴重課題。起亞虎在球季結束後，立刻聘請重視跑步訓練的日本籍體能教練內藤茂人，從目前正在日本沖繩舉行的秋訓開始，已全面導入提高跑步比例的訓練計畫。今年同樣遭遇大腿、小腿肌肉傷勢的主力球員如羅成範、金善彬等，也都在接受相同訓練。

金倒永本季在30場比賽留下的成績並不差，打擊率0.309（110打數34安打）、7轟、27打點、OPS 0.943。不過對金倒永而言，被傷勢束縛仍感到強烈遺憾，起亞虎團隊無法填補他的缺陣，最終例行賽排名第8，無緣衛冕，金倒永也感到責任重大、有些愧疚。

金倒永在個人社群上寫下，「這季對我來說既短又長，因傷，不只是身體，心也非常痛苦。但托球迷們的應援，我又能重新站起來，休賽季我會聰明地調整身體，為明年、以及未來能更多地為球隊勝利做出貢獻而努力準備。」

他接著說，「明年我一定會以健康的姿態成為球隊的助力，所以希望大家不用擔心或安慰，即使是批評也沒關係，請給我更多關注，那份關注會讓我動起來，一直以來真的非常感謝。」

起亞虎可能會參考2023年KT巫師與姜白虎的薪資談判案例，姜白虎在職棒2022年拿到5.5億韓元薪水，然而該年他遭遇傷勢與低潮，只打了62場，留下打擊率0.245（237打數58安打）、6轟、29打點的成績。

KT巫師與姜白虎在薪資談判時爭議不斷，雙方都認為減薪不可避免，但對減薪幅度歧見甚大，姜白虎甚至沒有跟隊伍一起前往美國春訓，最終姜白虎在輿論批評下，以2.9億韓元簽約後才獨自搭機出發，減薪2.6億韓元，幅度相當巨大。

金倒永今年僅出賽30場，甚至不到姜白虎當年一半，顯然在談判過程中，他很難提出強硬訴求。起亞虎預計會依內部評分規準客觀評價，但同時也需考量到不能讓金倒永士氣大幅下滑，將慎重決定減薪幅度。