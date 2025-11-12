運動雲

陳傑憲新書首揭大哥離世原因　「最痛記憶」成更努力的動力

▲▼ 陳傑憲《突破極限的信念》新書發表會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 陳傑憲《突破極限的信念》新書發表會 。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅外野手陳傑憲在新書《突破極限的信念》發表會上，談到書中最沉重的一章——從2018年起，他接連失去大哥、父親與母親。現場被問及家人時，這段深埋心底的傷痛再度被喚起，他坦言那是自己「最痛的一段記憶」，但也已學會用更堅定、正向的態度去面對。

2018、2021與2023年這三年間，陳傑憲歷經哥哥與雙親相繼離世的巨大打擊。其中，2018 年大哥因輕生離世的創痛，成為他心中最深的傷口。但在這本新書中，他首度坦然提起這段往事。

「2018年春訓時，我在球場中午休息時間接到家人電話，說我大哥輕生了，我第一時間還以為開玩笑，要大哥來聽電話，結果爸爸哭著跟我說人已經走了，我掛上電話，直接崩潰大哭。」陳傑憲在書中寫下這段無法抹滅的記憶。他坦言，當下的震撼讓他難以接受，「人生第一次遇到親人離世，原來是這麼痛苦的感覺。」

那一年，面對大哥因輕生離世突如其來的消息，讓他重新審視自己與家人的關係，「也許哥哥的離開是促使我更努力的動機，讓我更珍惜家人、更珍惜生命。」他也告訴自己，「我要連哥哥的份一起努力。」

發表會上，他再次談到這段經歷，語氣平靜卻藏不住感慨，「基本上，我不太看他們的照片，也不是不願意看，而是我不喜歡讓自己陷入回憶。我現在更想專注在『為明天努力』、『珍惜當下擁有的一切』。

陳傑憲也提到，兒子尚未見過阿公，對他而言是一種遺憾，「但也因此更提醒自己，要珍惜眼前的人。」

▲2017中職頒獎典禮，陳傑憲與父親陳建彰。（圖／記者季相儒攝）

▲2017中職頒獎典禮，陳傑憲與父親陳建彰。陳傑憲也提到，兒子尚未見過阿公，對他而言是一種遺憾，「但也因此更提醒自己，要珍惜眼前的人。」（圖／記者季相儒攝）

除了分享家人的故事，陳傑憲談到自己對棒球的信念。他說，對棒球的熱愛來自父親的影響，「小時候爸爸常帶我去公園打壘球，看他揮棒的樣子。現在換我在打球，兒子也每天說『爸爸，可以一起打棒球嗎？』那種感覺真的很熟悉。」

他坦言，棒球是高失敗率的運動，「每天都在挫折中學習，那個年代也常被罵、被打，只能咬牙撐過去。」但正因如此，他更確信這是他唯一的路，「唯有棒球能讓我有自信、有成就感、有快樂。當你擁有能讓自己快樂的東西時，就會有動力繼續往前。」

至於如何在家庭與職業間取得平衡，陳傑憲認為是互相體諒，「我們一周大概六天都在外地比賽，有時整週都不在家。很感謝老婆的包容，也感謝岳母幫忙帶小孩。」

他笑說，現在球季結束放假至今兩、三周，已成為全職保姆，「接送小孩、陪玩、洗澡，全部自己來。」這段時間讓他體會到家人的辛勞，「角色一換，就能感受到對方的不容易，也會更懂得體諒、包容，更愛家人。」

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

關鍵字： 陳傑憲家人棒球統一獅失去中職

【開車像開船】蘭陽隧道口變水路　汽車經過直接起浪！

