開除Nico成真！獨行俠總管「震撼交易」唐西奇9個月後被炒

記者游郁香／綜合報導

獨行俠開季動盪不斷，根據《ESPN》與《達拉斯晨報》多方消息指出，球團預計美國時間周二上午10點（中部時間），與總管哈里森（Nico Harrison）召開會議，屆時將正式通知他被解僱的決定。哈里森9個月前進行了一筆堪稱史上最令人震驚的交易，送走去年率隊打進總冠軍賽的「基石」唐西奇（Luka Doncic），自此「開除Nico」的聲浪就沒間斷過。

▲▼獨行俠開除總管哈里森；老闆杜蒙。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈里森主導唐西奇交易後爭議不斷，如今遭到獨行俠開除。（圖／達志影像／美聯社）

9個月前的「唐西奇交易」成分水嶺

哈里森在今年2月進行了一筆震撼聯盟的交易，將當時年僅25歲、5度入選年度第一隊、去年率隊闖入NBA總決賽的球星唐西奇送到洛杉磯湖人，換回明星長人戴維斯（Anthony Davis）、克里斯蒂（Max Christie）以及2029年首輪選秀權。

這筆操作被媒體形容為「NBA史上最糟交易」。消息曝光當晚，數百名達拉斯球迷聚集在美國航空中心外抗議，高喊「Fire Nico！（開除尼可）」，並在之後的每場主場比賽重現這句口號。即便9個月過去，聲浪仍未停歇。

戰績低迷　球迷失望轉為怒火

球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）在交易初期仍公開力挺哈里森，表示「In Nico we trust（我們信任尼可）」，並稱讚他的判斷與溝通能力。然而隨著本季戰績崩盤，杜蒙終於出手。

獨行俠本季開局僅3勝8敗，近6戰吞下5敗，在西區排名倒數第2。杜蒙周一親臨現場觀戰，這是他自球季開幕戰慘敗給馬刺後首次現身。當晚球隊在第4節浪費13分領先，最終再吞一敗，成為哈里森執掌時代的最後一戰。

▲▼獨行俠開除總管哈里森；老闆杜蒙。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠老闆杜蒙（右）曾在唐西奇交易案後力挺哈里森，9個月過後仍與哈里森分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

4年任內榮枯交錯　留下爭議與遺憾

哈里森自2021年6月接替尼爾森（Donnie Nelson）成為總管後，4年間帶隊取得182勝157敗，3度打進季後賽，其中包括兩次西區決賽與2024年的NBA總決賽。然而，他主導的唐西奇交易幾乎抹去了所有成績，被視為壓垮他的最後一根稻草。

在任期間，哈里森參與多達16筆交易，如今2024年西區冠軍陣容中，僅剩7名球員留在隊上：厄文（Kyrie Irving）、加福德（Daniel Gafford）、PJ・華盛頓（PJ Washington）、里夫利二世（Dereck Lively II）、哈迪（Jaden Hardy）、鮑威爾（Dwight Powell）與艾克森（Dante Exum）。

▲諾威斯基、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（右）原以為自己能像達拉斯傳奇諾威斯基（左）一樣終生效力獨行俠，上季中卻無預警遭到交易。（圖／達志影像／美聯社）

球隊未來陷入瓶頸　哈里森離任成必要之舉

在哈里森的重組下，獨行俠的球風從外線火力型轉為防守導向，但也因此失去進攻創造力。更糟的是，球隊在2031年前都無法完全掌控自己的首輪籤，導致補強空間受限。

杜蒙曾說過，「當你想讓一個組織追求卓越，就必須做出艱難的決定，堅持下去。」如今開除哈里森，正是他試圖挽救球隊的又一次「艱難決定」。

風光不再　從「信任Nico」到「開除Nico」

哈里森今年4月在球季結束記者會上還信心滿滿地表示，「我在這裡做得很好，等你看到明年的陣容回歸，我們會再次爭冠。」但7個月後，球隊已從總決賽班底跌入樂透邊緣，他也因此丟掉飯碗，結束在獨行俠的任期。

▲▼獨行俠總管哈里森（左）、老闆杜蒙特（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠總管哈里森（左）、老闆杜蒙特（右）。（圖／達志影像／美聯社）

