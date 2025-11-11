運動雲

>

黑豹旗／美和高中雨中險勝西苑　任以誠關鍵「闖本壘」奔回致勝分

▲美和高中任以誠關鍵跑本壘。（圖／截自BE HEROES）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（11）日在三重棒球場登場，美和高中在雨中以2比1驚險擊敗西苑高中，闖進32強。

此役關鍵分水嶺在6局下，當時美和隊長任以誠在三壘，對方投手投球提前落地，他選擇衝向本壘，順利進帳超前分，將比數改寫為2比1。

教練李志傑回顧這個play表示，「主要是對方的捕手沒有注意到啦，如果照常理來推的話，那一顆是跑會有點冒險。」

他接著說，「正常來說的話，對，也有可能對方也認為他不會跑，因為擋得很近，所以對方的捕手可能就沒有注意到我們三壘跑了。」

「以誠是好在第一時間他就跑了，但是他沒有說因為自己覺得太早起跑，或者覺得就又再回來，我覺得要果決一點，那一分是關鍵的。」李志傑說。

對手是長年來的勁旅西苑高中，美和高中驚險勝出，李志傑表示，「球都這樣嘛，遇到實力相當的，那就是盡力去打，不要管結果，把內容打好，然後該做的事情做好，減少失誤，把握每一個時機點，過程如果好的話，輸贏是其次啦。」

比賽2局下，場面觸目驚心，美和主戰捕手鄭烈挨頭部觸身，最終縫了多達18針，李志傑透露，「傷口蠻大蠻深的，他應該最起碼要休2周，可能2周以後才會拆線。」

美和捕手深度本就短缺，除了鄭烈外，僅有郭詳鋐能夠蹲捕，李志傑說，「沒關係啦，反正就藉這個機會，人不足沒關係，就是大家都有機會。」

他最後說，「我們今年的戰力就是隨時都要做好準備，然後什麼狀況都會去穿插，每個人都很重要。」

﻿

