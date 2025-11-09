運動雲

黑豹旗／彰藝猛轟15分提前收工　4局扣倒和平挺進32強

▲黑豹旗／彰藝猛轟15分提前收工　4局扣倒和平挺進32強。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

記者胡冠辰／綜合報導

中信盃黑豹旗9日在三重棒球場進行64強賽事，彰藝高中展現強大火力與投打均衡的團隊戰力，在比賽中不斷上演猛烈攻勢，最終以15比0擊敗和平高中，依據大會4局15分差扣倒規則提前結束比賽，順利挺進32強。

比賽一開始彰藝高中火力全開。1局上先靠著葉承智的四壞保送與盜壘製造機會，接著由吳哲愷敲出安打帶回首分，幫助球隊1比0先馳得點，隨後趙令祐與黃靖智也接連獲保送形成滿壘，可惜未能再擴大比分。

2局上彰藝高中展開猛攻。黃浩綸觸身球上壘後盜上二壘，鄭博予、葉承智相繼保送形成滿壘，接著吳宇哲掃出關鍵安打，帶回2分打點；吳哲愷滾地球再添1分，隨後雙盜壘成功再下一城，彰藝高中在此局攻下4分，擴大領先至5比0。

反觀和平高中在2局下雖靠著3次保送攻佔壘包，但彰藝先發高天賜沉著應戰，以三振化解危機，力保不失。

3局上彰藝火力未歇。陳治全、黃浩綸連續安打，再藉暴投與葉承智的二壘安打攻下2分，將比數改寫為7比0。

4局上成為比賽關鍵。吳哲愷開局敲出三壘安打並靠暴投回壘得分，隨後和平高中多次更換投手，但無法阻止彰藝的猛烈火力，包括劉宥廷、黃浩綸、鄭博予、葉承智與吳宇哲都選得保送或敲出安打，彰藝此局豪取8分大局，將比分拉開至15比0，提前奠定勝基。

和平高中在4局下由莊允樂擊出全場球隊首支安打（三壘安），為球隊打破無安打窘境，但仍未能得分；最終彰藝高中15比0完封和平高中，符合4局15分差扣倒規定提前結束比賽，順利挺進32強。

