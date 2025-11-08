運動雲

56轟三冠王村上宗隆不一定適合洋基 陣容問題成最大變數

▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。 ▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。（圖／達志影像／美聯社） （圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

養樂多燕子8日將強打村上宗隆放入入札制度；自今日起，村上將擁有45天與美國職棒球隊談約的窗口，若在當地時間12月22日下午5點前未達成協議，他將回到燕子隊。

年僅25歲的村上，被視為今年冬天最受關注的海外自由球員之一；過去8季，他累積246發全壘打、OPS.951，2022 年更以56支全壘打，突破王貞治保持近60年的單季紀錄，奪下中央聯盟MVP與三冠王，打出生涯代表作。

然而，在洋基既有陣容上，村上卻未必是最合適的人選； 雖然市場傳聞洋基與村上多年互相了解，但現階段的洋基缺乏替村上安排守位的空間，三壘已有防守評價極佳、但打擊有限的麥克馬洪（Ryan McMahon），且擁有不易操作的合約。

一壘預計由年輕左打萊斯（Ben Rice）擔任主力，他成本低、表現受到期待；而DH幾乎被史坦頓（Giancarlo Stanton）長期占據；更關鍵的是，村上與麥克馬洪、萊斯皆為左打者，會讓洋基打線更加偏向同側。

此外，外界普遍認為村上守備能力難以長期負擔三壘位置，一旦他在MLB被固定在一壘，洋基將面臨進一步的擠壓；儘管村上本季因腹斜肌傷勢僅出賽56場，仍敲出22支全壘打，但他近年三振率偏高，尤其對好球帶內球的揮空問題明顯；2025年三振率：28.6%（NPB出賽至少220打席者中第4高）、2023年以來平均三振率：28.8%（同樣第4高）、 好球帶內接觸率：72.6%，遠低於MLB平均值82.5%。

對比前洋基外野手蓋洛（Joey Gallo）生涯70.6%的好球帶內接觸率，村上的數據與之相距不遠；考量MLB投手球速與球質普遍高於NPB，接觸率是否會再下降，是球探與數據分析部門的最大疑問。

洋基今年成為全聯盟最強火力打線之一，但球隊也希望 提升打擊接觸率，平衡進攻結構；從這點來看，村上目前型態的攻擊模式與球隊需求未必完全吻合。

洋基對日本市場一直抱有高度企圖，相較之下，近年道奇隊透過簽下大谷翔平與山本由伸，不僅在競技面上大幅提升，也在商業利益上收穫巨大；若洋基簽下村上，勢必有助於重新建立在日本市場的影響力。

然而，市場價值不能凌駕陣容配置的實際問題；今年冬天洋基仍有其他日本候選人：岡本和真：右打、能守角落內野，打擊接觸率較佳，但可能尋求穩定先發的球隊、今井達也：若獲球團同意入札，將是最受期待的日本投手；具備 95 英里速球、滑球與指叉球，可強化洋基輪值深度。

關鍵字： MLB、NPB、村上宗隆、紐約洋基

