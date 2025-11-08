運動雲

>

次盤搶七惜敗！謝淑薇逆轉未果　無緣爭年終總決賽女雙第2冠

▲▼謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

▲謝淑薇、奧絲塔朋科在4強止步。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇生涯第5度打進WTA年終總決賽女雙4強，今年她搭檔拉脫維亞好手奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），兩人7日晚間與匈牙利芭波絲（Timea Babos）、巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）爭決賽門票，奮戰近兩小時，歷經次盤搶七激戰，最終以4比6、6比7（5比7）惜敗。

位列第6種子的謝淑薇與「O妹」此次以小組賽3戰全勝、分組第1之姿挺進4強，準決賽碰上第7種子芭波絲、史蒂芬妮。儘管台拉組合第3局率先破發，取得3比1領先，不過第6局遭回破後戰況陷入僵持，第10局再度被對手突破，首盤以4比6讓出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼溫網，謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇第6度挑戰年終賽，最終止步4強。（圖／達志影像／美聯社）

進入第2盤，謝淑薇與奧絲塔朋科重新調整節奏，第5局率先破發取得關鍵優勢，但第8局被回破追平。雙方一路拉鋸，台拉組合兩度挽救賽末點，將比賽逼入搶七，並從2比5追至5比5，最終仍以5比7惜敗，結束這場耗時1小時44分鐘的激戰。

這是謝淑薇生涯第6度參加WTA年終總決賽，她曾於2013年與中國名將彭帥聯手奪冠，2014、2019、2021年則分別與彭帥、捷克史崔可娃（Barbora Strycova）、比利時梅騰絲（Elise Mertens）摘下亞軍；今年改搭「O妹」，最終止步4強，無緣爭奪生涯第2座年終賽冠軍。

關鍵字： 網球WTA年終總決賽謝淑薇奧絲塔朋科芭波絲史蒂芬妮

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

開幕戰握手言和！三木肇強調交流價值大於勝負　樂天內戰先發出爐

開幕戰握手言和！三木肇強調交流價值大於勝負　樂天內戰先發出爐

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

曾上演9局完投完封！　金鷲教頭讚古林睿煬「是可怕的存在」

曾上演9局完投完封！　金鷲教頭讚古林睿煬「是可怕的存在」

金慧成道奇奪冠返韓突遭「金先生討債」　父親7年風波再成焦點

金慧成道奇奪冠返韓突遭「金先生討債」　父親7年風波再成焦點

太感謝山本由伸了！　克蕭笑稱若生男孩要取名「由伸」

太感謝山本由伸了！　克蕭笑稱若生男孩要取名「由伸」

【開吃啦！】黃仁勳爽嗑名店溫體牛　粉絲嗨翻搶著要簽名

熱門新聞

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

開幕戰握手言和！三木肇強調交流價值大於勝負　樂天內戰先發出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎低調告別生涯！李洋：辛苦了

2快訊／戴資穎正式宣布退休！

3戴資穎32冠傳奇落幕　名球評讚史上最佳

4才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

5戴資穎退休收到依瑟儂祝福暖回覆

最新新聞

1村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

2謝淑薇逆轉未果　無緣爭總決賽冠軍

3古賀康誠：台灣球場熱情

4戴資穎退休收到依瑟儂祝福暖回覆

5戴資穎宣布退役　賴清德感性回應

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

【什麼東西這麼好看】阿北騎車整路轉頭看遠方？是安全帽歪了啦

【超上鏡】小嬰兒拍證件照媽叮嚀不要笑　正式開始看鏡頭秒破功燦笑

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

【另一視角曝光】屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛！　再衝撞機車釀1死7傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366