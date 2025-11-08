次盤搶七惜敗！謝淑薇逆轉未果　無緣爭年終總決賽女雙第2冠

▲謝淑薇、奧絲塔朋科在4強止步。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇生涯第5度打進WTA年終總決賽女雙4強，今年她搭檔拉脫維亞好手奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），兩人7日晚間與匈牙利芭波絲（Timea Babos）、巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）爭決賽門票，奮戰近兩小時，歷經次盤搶七激戰，最終以4比6、6比7（5比7）惜敗。

位列第6種子的謝淑薇與「O妹」此次以小組賽3戰全勝、分組第1之姿挺進4強，準決賽碰上第7種子芭波絲、史蒂芬妮。儘管台拉組合第3局率先破發，取得3比1領先，不過第6局遭回破後戰況陷入僵持，第10局再度被對手突破，首盤以4比6讓出。

▲謝淑薇第6度挑戰年終賽，最終止步4強。（圖／達志影像／美聯社）

進入第2盤，謝淑薇與奧絲塔朋科重新調整節奏，第5局率先破發取得關鍵優勢，但第8局被回破追平。雙方一路拉鋸，台拉組合兩度挽救賽末點，將比賽逼入搶七，並從2比5追至5比5，最終仍以5比7惜敗，結束這場耗時1小時44分鐘的激戰。

這是謝淑薇生涯第6度參加WTA年終總決賽，她曾於2013年與中國名將彭帥聯手奪冠，2014、2019、2021年則分別與彭帥、捷克史崔可娃（Barbora Strycova）、比利時梅騰絲（Elise Mertens）摘下亞軍；今年改搭「O妹」，最終止步4強，無緣爭奪生涯第2座年終賽冠軍。