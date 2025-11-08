運動雲

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎正式宣布退休，她多年的好友、泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）第一時間發出多張兩人合照，送上最溫柔的祝福，「希望妳未來的人生一切順利、幸福快樂，再也不用設鬧鐘了。」小戴也溫暖回覆，「我會一直為妳加油的！」

戴資穎與依瑟儂生涯交手多達36次，是女單史上最多的對戰紀錄。她們既是彼此的挑戰者，也是最理解對方的朋友。依瑟儂曾形容，小戴就像自己的「鏡子」，兩人球風相似，就像在跟鏡子裡的自己打球一樣。

▲▼泰國名將依瑟儂連發多張合照，祝福宣布退休的好友戴資穎。（圖／翻攝自IG）

▲泰國名將依瑟儂連發多張合照，祝福宣布退休的好友戴資穎。（圖／翻攝自IG，下同）

這對跨國好友曾連續2屆奧運都在關鍵戰役碰上對方，在2021年東京奧運8強賽上演「史詩級」對決，戴資穎輸1贏2後來居上，依瑟儂奪牌夢碎傷心痛哭，依舊大方祝福小戴「贏到最後」，無奈小戴最後「銀恨」，留下遺憾。

3年後，巴黎奧運小組賽，兩人爭搶唯一一張晉級門票，強忍嚴重膝傷拚戰的戴資穎終場以19比21、15比21落敗，賽後她將依瑟儂曾給她的祝福送了回去，「我希望依瑟儂此次奧運能一直贏到最後。」可惜最後願望也未能成真。

在戴資穎正式宣布退役後，依瑟儂第一時間上傳多張兩人合照，包括最後一次在奧運交手後的深情擁抱，她溫柔寫道，「沒什麼好特別形容的，因為妳真的太棒了！妳的技術與球風都令人讚嘆。我唯一的願望，就是希望你未來的人生一切順利、幸福快樂，再也不用設鬧鐘了。」

小戴也回覆道，「謝謝！妳也很棒！」更暖心承諾，「我會一直為妳加油的！」儘管兩人無緣「場上再見」，但真摯的友誼將常伴一生。

▲▼泰國名將依瑟儂連發多張合照，祝福宣布退休的好友戴資穎。（圖／翻攝自IG）

關鍵字： 羽球戴資穎依瑟儂

