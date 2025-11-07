開幕戰握手言和！三木肇強調交流價值大於勝負　樂天內戰先發出爐

▲樂天金鷲賽後受訪、公布明天先發投手 。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽開幕戰，日本東北樂天金鷲7日與韓國KT巫師戰成 1 比 1 和局；賽後金鷲監督三木肇談到，雖然球隊錯失多次致勝機會，但這場比賽的核心價值並非「贏球」，而是讓年輕球員在國際舞台上累積經驗，「希望他們把今天視為職棒生涯的一部分，從中成長。」

三木肇此次率隊來台，他坦言不只享受比賽，更感受不同應援文化的碰撞帶給球員的刺激：「日本、韓國在球場上的氣氛完全不同，我很享受這個環境；希望年輕選手從這種異國交流中獲得收穫，帶進未來生涯。」

樂天此戰多次站上得點圈，包括 6 局上無人出局滿壘，但最終遭巫師投手全庸柱力退；對此三木坦言打線仍有檢討空間：「我們有很多機會，但對方投手壓制得很好，雖然想贏，但沒有輸也是值得慶幸。」 他也特別提到，小森航大郎在比賽中執行短打戰術，是想展現球隊積極的進攻思維，只是最後沒有把握住。

金鷲先發古賀康誠5局僅失1分，獲選本場 MVP；三木透露，早在賽前就設定讓他投長局數：「古賀在鳳凰聯盟表現非常好，既然他已經展現能力，就希望他能承擔更多。」

今日先發的台灣好手陽柏翔此役有敲出安打並展現速度，對此三木給予高度評價：「雖然個子不高，比較嬌小，但天賦很好，腳程也快。我對他有很高的期待。」 談到宋家豪與蕭齊，三木暗示兩人明天有機會會派上場，並提到球隊非常看重三位台灣球員：「希望他們未來能成為樂天的代表性選手，甚至是 Superstar 的存在。」

至於明天的先發投手，金鷲推出大內誠彌，樂天桃猿則是讓林子崴掛帥