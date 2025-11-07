運動雲

辰己涼介主動申請來台！　笑稱「粉絲一半是台灣人」再展幽默魅力

▲辰己涼介。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

去年在世界12強賽前放下豪語「如果輸了就改當投手」而在台灣爆紅的日本樂天金鷲辰己涼介，7日在亞洲職棒交流賽賽前受訪，再度展現幽默與熱情。

他表示，自己來台完全不是球隊安排，而是「主動向球團提出申請」，他更開玩笑的說，自己的社群帳號粉絲有一半都是台灣人，「搞不好比仙台球迷還多。」

辰己曾在12強賽與台灣正面交手，他也直言台灣棒球近年進步迅速：「最近這幾年台灣的棒球水準都有提升很多。」

談到金牌戰輸給台灣，他坦言那場比賽讓他真切感受台灣選手的能力與心理素質：「每一個人的水準跟能力都很好，心裡層面也都有提升很多；在那麼大的比賽中，台灣都有很好的表現，得到了勝利。」

本次交流賽他原本不在官方出隊名單裡，但辰己透露，是他主動去找球團高層談：「我想要來，去台灣一起比賽。」

辰己也老實說，他仍然想嘗試投球，但球團給出的條件非常明確：
「可以帶你去，但是可能沒辦法讓你投球。」

辰己雖然接受，但也保有堅持：「既然可以來到台灣，又可以在台灣的球迷面前表現他的球技，他感到真的非常開心。」

他也透露，自己在賽前還是有私下在準備上投手丘，他強調，去年對球迷說過「輸了就改當投手」，既然說出口，就想做到，「這不是自己可以決定的，但我會持續準備。」辰己最後說。

