喬科維奇雅典賽奪室內200勝　場中擊掌掀全場高潮

▲喬科維奇。（圖／路透）

▲喬科維奇。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞網壇傳奇、前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在7日凌晨於希臘雅典舉行的錦標賽中，拿下職業生涯第200場室內賽勝利，他以7比6（1）、6比4擊敗博爾赫斯（Nuno Borges），晉級雅典站4強。

這位塞爾維亞名將在首盤錯失了3個破發點，但在關鍵時刻提升了水準，主宰了搶7局；當他搶7迅速取得6比1領先後，更跑向場邊與球迷擊掌，帶動全場氣氛，隨後順利拿下首盤取得領先。

喬帥隨後延續氣勢，在第二盤展現冷靜而具控制力的表現，在這場雙方首次的ATP對戰中，用時1小時44分鐘奪下勝利。

「這是一場非常激烈的比賽，我認為努諾打得非常出色，」喬科維奇說道，「老實說，他的表現讓我有點驚訝。我們幾乎整場都在互相纏鬥，最終只是幾分決定了勝負，他值得掌聲以示敬意。」

「我在第一盤的搶7打得很好，雙方都沒有太多機會破發，唯一那局是我成功破掉他的發球局。」

喬科維奇本週正在追逐生涯第101座巡迴賽冠軍。他今年在日內瓦奪冠時，成為史上第三位達成100冠的球員；目前康納斯（Jimmy Connors）以109冠居首，費德勒（Roger Federer）以103冠名列第二。

喬科維奇在雅典首戰擊敗亞歷杭德羅・塔比洛（Alejandro Tabilo），這是他3次交手以來的首勝；喬科維奇在前兩場比賽中表現穩健，狀態良好，為即將於開打的年終總決賽做好準備。

坐擁7屆年終總決賽冠軍紀錄的他，本次被分入「吉米・康納斯組」，與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、弗里茲（Taylor Fritz）以及德米納爾（Alex de Minaur）同組。

目前，他的注意力仍放在雅典的ATP250賽事上，他將在下一輪迎戰基隆（Marcos Giron）或漢夫曼（Yannick Hanfmann），這將是他生涯第199場巡迴賽4強戰；據ATP統計，喬科維奇在2025年當他先贏下第一盤時，戰績為29勝0敗。

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

