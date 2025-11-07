NBA賭博案新進度！瓊斯涉嫌洩漏詹皇與湖人內部資訊卻「不認罪」

▲前騎士球員瓊斯被控涉入非法賭博案，已於布魯克林法院出庭否認犯行。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

曾效力克里夫蘭騎士並擔任助理教練的瓊斯（Damon Jones），因涉嫌參與聯邦調查局（FBI）調查的非法賭博集團，於美國時間周四在布魯克林聯邦法院首次出庭，他在庭上堅稱「不認罪」，全案引發NBA圈震動。

根據《美聯社》報導，現年49歲的瓊斯是10月被FBI逮捕的30多名嫌疑人之一。當他步入法院時，拒絕回答媒體提問。與他一同被捕的還包括波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）及邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢拉普斯與羅齊爾分屬兩起不同案件。檢方指出，畢拉普斯被控明知參與一場與黑手黨有關的「造假撲克局」，他被邀請出席是為了讓賭局看起來更具「正當性」，並吸引富豪入局。像他這類明星級人物，內部代號被稱為「面子牌（face cards）」；羅齊爾則遭指控向賭徒提供內部訊息，協助他人進行賭博。

▲湖人天王詹姆斯的出賽狀況遭老友瓊斯洩漏給賭徒。（圖／達志影像／美聯社）

瓊斯的名字同時出現在兩份起訴書中，他不僅多次出現在上述造假撲克局中扮演「面子牌」角色，還被指利用自己的人脈向賭徒提供NBA內部資訊。報導甚至指出，他疑似洩漏自己的好友、湖人天王詹姆斯（LeBron James）在2023年對公鹿因傷缺席的情況，作為賭注參考。

瓊斯與詹姆斯在騎士隊共事3季，兩人私交不淺。瓊斯在11年NBA生涯中，總共待過10支球隊，退役後也曾在騎士教練團任職。

事件曝光後，NBA迅速行動，對畢拉普斯與羅齊爾祭出「立即停職」處分。不過，瓊斯已非現役球員或教練，聯盟並未對他採取任何懲處。