運動雲

>

NBA賭博案新進度！瓊斯涉嫌洩漏詹皇與湖人內部資訊卻「不認罪」

▲▼詹姆斯、瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲前騎士球員瓊斯被控涉入非法賭博案，已於布魯克林法院出庭否認犯行。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

曾效力克里夫蘭騎士並擔任助理教練的瓊斯（Damon Jones），因涉嫌參與聯邦調查局（FBI）調查的非法賭博集團，於美國時間周四在布魯克林聯邦法院首次出庭，他在庭上堅稱「不認罪」，全案引發NBA圈震動。

根據《美聯社》報導，現年49歲的瓊斯是10月被FBI逮捕的30多名嫌疑人之一。當他步入法院時，拒絕回答媒體提問。與他一同被捕的還包括波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）及邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢拉普斯與羅齊爾分屬兩起不同案件。檢方指出，畢拉普斯被控明知參與一場與黑手黨有關的「造假撲克局」，他被邀請出席是為了讓賭局看起來更具「正當性」，並吸引富豪入局。像他這類明星級人物，內部代號被稱為「面子牌（face cards）」；羅齊爾則遭指控向賭徒提供內部訊息，協助他人進行賭博。

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯的出賽狀況遭老友瓊斯洩漏給賭徒。（圖／達志影像／美聯社）

瓊斯的名字同時出現在兩份起訴書中，他不僅多次出現在上述造假撲克局中扮演「面子牌」角色，還被指利用自己的人脈向賭徒提供NBA內部資訊。報導甚至指出，他疑似洩漏自己的好友、湖人天王詹姆斯（LeBron James）在2023年對公鹿因傷缺席的情況，作為賭注參考。

瓊斯與詹姆斯在騎士隊共事3季，兩人私交不淺。瓊斯在11年NBA生涯中，總共待過10支球隊，退役後也曾在騎士教練團任職。

事件曝光後，NBA迅速行動，對畢拉普斯與羅齊爾祭出「立即停職」處分。不過，瓊斯已非現役球員或教練，聯盟並未對他採取任何懲處。

關鍵字： NBA非法賭博瓊斯畢拉普斯羅齊爾湖人詹姆斯詹皇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

麥丁利確定離任藍鳥板凳教練　不排除未來重返洋基

麥丁利確定離任藍鳥板凳教練　不排除未來重返洋基

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

雪碧力挺謝侑芯：她不缺錢　「愛出國≠做伴遊」也沒碰違禁品

熱門新聞

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇球員異動！

2快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

3大谷翔平連3年奪銀棒獎！

4羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留

5史坦曼接掌教士兵符

最新新聞

1美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

2藍鳥續留主帥施奈德！

3唐西奇防守「是有的」　瑞迪克大讚

4王貞治榮獲日本文化勳章

5NBA熱火教頭返家驚見豪宅陷火海

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366