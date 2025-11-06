運動雲

富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練　領隊換成陳昭如

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲陳金鋒辭任總教練職務。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

富邦悍將棒球隊今（6）日宣布球團人事異動。富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，成為悍將隊史第三任領隊；副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進；原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。

富邦悍將前領隊林華韋、前執行副領隊郭泰源年底任期屆滿聘為球團顧問，前一軍總教練陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助。

▲▼原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練；副領隊林威助升任執行副領隊；富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊。（圖／富邦悍將提供）

▲原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。（圖／富邦悍將提供）

陳昭如現任富邦育樂總經理及富邦運動場館董事長，憑藉多年產業管理經驗與組織整合能力，積極推動球團在經營、行銷與球隊制度的改革。任職期間，升級球迷服務、優化球場及球隊基礎建設，穩定提升球隊發展動能。

林威助自去年10月出任悍將副領隊兼農場主管，專注於農場與養成體系，並透過引進外籍教練、海外訓練與制度改革，為球隊打造長期競爭力。富邦球團期盼，未來在陳昭如領隊及林威助執行副領隊的協力之下，共同帶領球團在競技與經營面向同步成長。

▲▼原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練；副領隊林威助升任執行副領隊；富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊。（圖／富邦悍將提供）

▲副領隊林威助升任執行副領隊。（圖／富邦悍將提供）

曾效力日本職棒歐力士猛牛的後藤光尊，於2024年起擔任富邦悍將二軍總教練兼野手總合教練，帶領年輕選手建立正確職業觀念與比賽節奏。2025年球季中，後藤展現出卓越的選手培育成果，多位悍將潛力新秀在他的調教下展現成長與穩定貢獻，形成球隊戰力補強的重要基礎。升任一軍總教練後，後藤將延續個人座右銘「不珍惜現在所擁有的，就沒有未來」的精神，強調紀律、團隊與執行力，期望帶領球隊在全新賽季中展現強大競爭力，打出最佳表現。

▲▼原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練；副領隊林威助升任執行副領隊；富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊。（圖／富邦悍將提供）

