165勝前田健太告別大聯盟　宣布重返日職「巨人積極網羅」

▲▼前田健太在社群宣布重返日本職棒，感性道別美國十年棒球歲月。（圖／達志影像／美聯社）

▲前田健太宣布重返日本職棒，感性道別美國十年棒球歲月。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

旅美十年的日本投手前田健太，今（6）日正式向美國職棒告別。現年37歲的他於Instagram發文宣布，下個賽季起將回到日本職棒延續生涯，他感性地寫下，「那些（在美國的）回憶將永遠留在我心中。」目前讀賣巨人等多支球團已對他展開網羅行動，期盼迎回這位擁有165勝資歷的資深右投。

前田在貼文中上傳多張效力洛杉磯道奇、明尼蘇達雙城等隊的照片，他寫道，「我決定從下個賽季開始，在日本繼續我的棒球生涯。期待有一天，我們的道路能再次交會。」

他同時向隊友、教練團、球迷與家人表達深切感謝，回顧10年旅美生涯點滴，「從2016年到2025年，能在美國打球是夢想的實現。從第一天起，大家都熱情接納我與家人，在我需要時伸出援手。從獲得個人獎項、香檳慶祝勝利，到挑戰季後賽、挺進世界大賽——這些回憶將永遠留在心中。」

▲▼前田健太在社群宣布重返日本職棒，感性道別美國十年棒球歲月。（圖／達志影像／美聯社）

▲前田健太旅美10年累積68勝，生涯日美通算165勝。（圖／達志影像／美聯社）

他感性補充道，「在美國打球的這段時間，讓我不僅作為球員成長，也作為一個人更成熟。明年我將在日本開啟新的篇章，期待再次與大家相遇。」

前田2007年以選秀第一指名加入廣島東洋鯉魚，職棒第2年登板後逐漸成為球隊王牌，旅日時期累積97勝67敗、防禦率2.39。2015年季後，他透過入札制度挑戰美國職棒，加盟洛杉磯道奇，展開長達十年的旅美生涯。

他在道奇效力4年後，先後轉戰雙城與老虎，共登板226場（其中172場先發、54場救援），留下68勝56敗、防禦率4.20的成績。日美合計165勝的他，距離生涯200勝僅差35場。

前田近年多次表達「想回日本繼續投球」的意願，如今正式宣布歸國，已被多支球隊列為重點補強目標，其中巨人隊已展開具體調查。無論最終落腳何處，球迷都期待看到這位經驗豐富的右投，再次站上日本球場，用實力寫下全新篇章。

前田健太日職讀賣巨人洛杉磯道奇明尼蘇達雙城MLB日本球員

