洋基啟用左投希爾2026年選項！放棄羅艾西加　牛棚重整正式啟動

▲羅艾西加（Jonathan Loaisiga）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基6日宣布，針對2026賽季的兩位牛棚投手作出合約決定；球隊選擇執行左投希爾（Tim Hill）價值300萬美元的球團選項，但拒絕執行右投羅艾西加（Jonathan Loaisiga）價值500萬美元的球團選項。

現年35歲的希爾自2024年6月與洋基隊簽約以來，一直是球隊穩定的中繼戰力；他在效力紐約的兩個賽季共出賽105場，繳出防禦率2.68的成績。

希爾以側投姿勢搭配出色的滾地球製造能力著稱，2025年他共登板70場，為洋基隊之最，並在全聯盟左投手中並列第9；洋基其他左投手中，無人超過17場救援出賽。

在所有符合資格的救援投手中，他以64.8%的滾地球率排名第2，但13.8%的三振率則在48名合格投手中排名最後。

近年飽受傷勢困擾的羅艾西加，上個休賽季與洋基簽下了一年500萬美元的合約，附帶2026年的球團選項；這是在他經歷右手肘尺側副韌帶修復手術、幾乎錯過整個2024賽季之後簽下的。

他於2025年5月重返洋基牛棚，但在30場出賽中表現掙扎，之後因屈肌拉傷缺席賽季最後兩個月；這位30歲的尼加拉瓜籍右投在29.2局中投出4.25的防禦率。

在過去3個賽季中，他僅出賽50場。

羅艾西加成為本週進入自由球員市場的洋基投手之一，與他同時成為自由球員的還有：威廉斯（Devin Williams）、威佛（Luke Weaver）、亞布羅（Ryan Yarbrough）以及布萊克本（Paul Blackburn）。