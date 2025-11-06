李洋攜手林佳龍推「運動外交」　結合兩部力量讓世界看見台灣

運動雲

▲▼運動部和外交部成立運動外交最佳協作團隊(Teams of Teams)；運動部李洋部長今出席「外交、運動雙部長會議」。（圖／運動部提供）

▲運動部和外交部成立運動外交最佳協作團隊（Teams of Teams）。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

運動部部長李洋與外交部部長林佳龍昨（5）日共同召開「外交、運動雙部長會議」，雙方針對「運動外交強化邦誼」、「協力支援國際重要賽事」及「協力推動運動性別平權」等議題進行深度交流，盼結合雙方的力量與資源，齊力推動運動外交，提升臺灣在國際體壇的能見度。

李洋表示，運動部成立的目標旨在成為競技運動的堅實後盾，兩部將攜手在國際重要賽事的合作，結合駐外單位及運動部與所轄運科中心、國訓中心的資源，從賽前的考察到賽事期間中繼站的設立，努力為選手打造最好的參賽環境，以最佳的狀態為臺灣爭取榮耀。

李洋也指出，實踐運動性別平權不僅是國際趨勢也是政府的政策目標，運動部致力於推動運動領域的性別平權，加強落實參與運動機會均等，特別是培育更多女性人才，積極接軌國際，打造多元、包容的運動環境，未來也將與外交部攜手，實踐「2014 年布萊頓暨赫爾辛基宣言」的精神。

▲▼運動部和外交部成立運動外交最佳協作團隊(Teams of Teams)；運動部李洋部長今出席「外交、運動雙部長會議」。（圖／運動部提供）

▲運動部部長李洋出席「外交、運動雙部長會議」。（圖／運動部提供）

林佳龍強調，外交與運動皆可以團結國人，當我國代表隊遠征海外征戰，外交部及駐外館處總是扮演最堅強的後盾，提供必要協助，讓選手能夠專心比賽；相信兩部將組成運動外交最佳協作團隊，一起為運動外交打拚。

運動部成立的目標之一即是以運動推展國際事務，建構區域合作，打造運動外交網絡；近年我政府協力促成友邦帛琉選送優秀國家運動代表隊成員來臺移訓，兩部將攜手在既有的基礎上，持續推動友邦來臺移訓，透過推展與各友邦的運動交流合作，建立臺灣的運動外交網絡，並增進臺灣對國際運動的貢獻與壯大臺灣的國際知名度。

運動部期能與外交部建立長期合作機制，挹注資源共同推動運動外交，協力以運動壯大臺灣，讓世界看見臺灣運動實力與風采。

