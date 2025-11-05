運動雲

吳念庭當爸後奪3大獎！期待兒子也打球　經典賽待命笑言保持聯絡

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹吳念庭本季繳出亮眼成績，勇奪打擊王，且首度拿下最佳九人、三壘金手套獎，一人包辦3大獎。吳念庭笑稱，今年對他來說是「豐收的一年」，不只場上成績亮眼，場下也迎來兒子誕生，人生與球季雙雙收穫滿滿。

返台第二年，吳念庭在88場出賽中敲出109支安打，打擊三圍0.328／0.400／0.407，拿下打擊王並入選年度最佳九人三壘手。另外守備方面在三壘防區共處理173次守備機會，繳出57次刺殺、113次助殺，守備率高達0.983，攻守俱佳表現獲得肯定。

▲▼ 吳念庭 。（圖／記者胡冠辰攝）

▲ 吳念庭 。（圖／記者胡冠辰攝）

他坦言，能在回台第二年就獲得肯定「真的很開心」。「以前也會幻想拿獎，那時候想的是全壘打王，但可能沒那個料（笑），所以拿到打擊王，反而是更踏實、在自己擅長的地方做到最好。」

開季不久他曾因傷缺陣，談到這段過程，吳念庭感謝球團防護與教練團協助，「他們幫我把狀況調回來，讓我中後半段一路順起來。能拿到三個獎，是給自己最大的肯定，也謝謝媒體投票、隊友一整年的努力。」

今年迎來小孩出生，他也談到身份轉變帶來的力量，「謝謝老婆，還有我的兒子『山哥』。回家看到他們會覺得很開心、很窩心，他們總是給我滿滿的力量。會繼續努力。」

對於休賽季規劃，吳念庭透露自己剛從日本自主訓練回來，會持續維持好的狀態、準備新球季。

至於是否參加2025 WBC 經典賽，他強調，「只要身體允許就全力替中華隊努力。」至於是否已接到相關通知？他笑回，「保持聯絡。」

成為人父後，責任感也隨之而來，吳念庭直言，現在要當小朋友的榜樣，「不能像以前那麼嬉皮笑臉。」

至於兒子未來是否會走棒球路？吳念庭表示，「會啊，會想！」他笑說，「阿公（吳復連）也很想（笑）。應該不用我，阿公就會幫他鋪路了，順利就好。」
 

關鍵字： 影音

