穆迪板凳開火助勇士止敗　柯瑞抱病砍28分確定明天不打

How many times have we seen this from Stephen Curry and Draymond Green? ???? pic.twitter.com/0gINc6sAi0 — NBA Philippines (@NBA_Philippines) November 5, 2025

記者游郁香／綜合報導

金州勇士在吞下兩場難堪敗仗後，今（5）日於主場大通中心以118比107擊退鳳凰城太陽，重新找回勝利的節奏。後場新星穆迪（Moses Moody）從板凳轟下24分，天王柯瑞（Stephen Curry）貢獻28分，幫助球隊擺脫低迷。不過「咖哩大神」傳出身體不適，主帥柯爾（Steve Kerr）提前宣布他將缺席明日作客國王之戰。

勇士此役開局便打出氣勢，首節迅速反超，半場傳出20次助攻僅5次失誤，取得19分領先進入中場休息。太陽在第3節嘗試反撲，但勇士仍靠團隊火力守成。柯瑞出賽34分鐘砍下全場最高28分、外帶5記三分球；穆迪從板凳出發11投7中、三分球8投5中，拿下本季新高24分。太陽頭牌布克（Devin Booker）獨撐火力，攻下38分仍無力回天。

▲柯瑞抱病上陣，主帥柯爾宣布他將不會參加明日作客國王的比賽。（圖／達志影像／美聯社）

勇士主帥柯爾賽後證實，柯瑞最近身體不適，將不會出戰明日「背靠背」作客國王一役，「我不在乎醫生怎麼說，我現在就可以決定，他明天不會上場。」柯瑞在記者會上帶著鼻音、時不時吸鼻子，他坦言這幾天持續與感冒對抗，「老實說，要讓我不打比賽，必須要真的很嚴重才行。」

▲穆迪替補狂砍24分，幫助勇士止敗擊退太陽。（圖／達志影像／美聯社）

另外，巴特勒（Jimmy Butler）今日僅打上半場就退場，球團指出他因「下背部痠痛」不會回到場上。巴特勒明日出戰沙加緬度的機會也不高，目前被列為「出戰存疑（questionable）」，上場機率約為50%。

勇士替補群今日表現出色，上半場就拿下41分，刷新球隊本季單場替補得分紀錄；整場更共貢獻63分，比太陽板凳多出44分。