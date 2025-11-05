運動雲

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

▲▼曾雅妮在TLPGA緯創公開賽以總桿130桿奪冠，睽違11年再捧冠盃。（圖／TLPGA提供）

▲曾雅妮宣布退出聲寶女子公開賽。（圖／TLPGA提供）

記者游郁香／綜合報導

「微笑球后」曾雅妮上個月底才終結長達4291天的冠軍荒，在2025緯創女子公開賽封后，原本本周要轉戰2025聲寶女子公開賽，但她今（5）日臨時宣布退賽。她在個人社群媒體表示，今年4、5月開始，腰部就有不適的狀況，今早熱身後疼痛再度加劇，再硬撐下去恐讓傷勢惡化，只能做出這個令人遺憾的決定。

總獎金750萬元的聲寶女子公開賽今日於南一高爾夫俱樂部熱鬧開打，原本外界焦點全落在剛於緯創女子公開賽奪冠的曾雅妮身上，開賽前卻傳來遺憾消息，她因腰部不適被迫退賽。

36歲的曾雅妮歷經髖關節手術、改用左手推桿重練手感，卻仍堅持不放棄。她兩周前在緯創公開賽強勢封后，拿下生涯第7座歐巡冠軍盃，賽後忍不住激動落淚，她鼓勵大家，「多大的風雨終有一日都會過去！」 感動眾人。

▲▼曾雅妮奪下緯創女子公開賽冠軍，結束長達11年的冠軍荒，在頒獎儀式上激動落淚。（圖／大會提供）

▲曾雅妮2周前奪下緯創女子公開賽冠軍，結束長達11年的冠軍荒，在頒獎儀式上激動落淚。（圖／大會提供）

遺憾的是，曾雅妮因腰部傷勢決定退出本周的聲寶女子公開賽，她在社群媒體上坦言，這是個艱難的決定，「但我需要誠實面對身體的狀況。」她透露從4、5月開始就感受到腰部不適，這段期間一直靠物理治療與調整撐著比賽，「昨天配對賽後，腰部出現明顯的負荷感，經治療後仍不理想。今天早上熱身時，疼痛再度加劇，幾次嘗試後我明白再硬撐下去只會讓傷勢惡化。」

經過深思熟慮，她最終決定退賽，並將於周五進行MRI檢查，以進一步評估傷勢。她也感性表示，這場比賽對自己意義深厚，感謝聲寶女子公開賽及陳總裁多年支持，「我真的很抱歉，也謝謝大家的關心。我會好好休養，努力康復，期待很快再和大家在球場上見面。」

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

