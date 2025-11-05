大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇隊奪冠遊行吸引25萬名球迷朝聖，「二刀流」巨星大谷翔平與妻子真美子成為全場焦點。真美子手中那支「舊款iPhone」，更讓全球網友議論紛紛，「身價7億美元的妻子為什麼還用舊機？」瞬間登上熱搜。

▲大谷翔平愛妻真美子手中的「舊iPhone」意外成為焦點。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據日媒報導，3日（日本時間4日）在洛杉磯舉行的道奇封王遊行現場，大谷夫婦站在雙層巴士開放式上層甲板，面帶笑容與球迷揮手互動，對著粉絲舉起的應援標語開懷大笑，還不時合照留念。就在此時，眼尖的粉絲注意到，真美子手中拿的竟是一支「舊款iPhone」。

網友立刻展開熱烈討論，有人認出那是「iPhone 13 mini」，留言直呼：「蘋果應該多出幾款mini機型，讓真美子來帶頭！」也有人笑稱：「拜託蘋果公司，讓mini系列回歸吧！」「她連30美元的包包都會背，所以根本不在意這些。」

許多球迷大讚真美子的簡樸與真實：「我也用同款手機，小巧又實用，放口袋剛剛好。」「有錢人也不一定非得用最新機型，她只是喜歡舊手機而已。」「看到這點，我更喜歡她了！」

美媒《PARADE》也報導此事，指出球迷對真美子使用舊手機的細節印象深刻，認為這象徵「財富並不等於奢華」，更突顯了她低調、不做作的魅力。最新的iPhone Pro系列雖然功能強大，但體積更大、重量更重，對許多女性使用者而言，舊款反而更方便。