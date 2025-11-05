運動雲

喬科維奇雅典公開賽開紅盤　續寫本季「贏首盤即勝」28連勝紀錄

▲喬科維奇。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞網壇傳奇、前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在5日凌晨於希臘雅典舉行的錦標賽中上演當地職業賽首秀；雖然在首戰遭遇智利好手塔比洛（Alejandro Tabilo） 的強勢挑戰，但喬帥最終仍以7比6（3）、6比1直落二取勝，順利挺進8強。

這場勝利不僅延續喬科維奇的「贏首盤即勝」的本季28連勝完美紀錄，也讓他達成生涯第225次巡迴賽8強遍及25個不同國家。

這是喬科維奇生涯首次在希臘出賽，而他對這座歷史古城的情感顯然深厚；賽後他在場邊受訪時表示：「能在雅典比賽，感覺就像在家裡一樣。」

「幾個月前我和家人搬來這裡時非常興奮，因為我一直都很喜歡希臘；塞爾維亞人愛希臘，這是肯定的，不論是歷史、文化還是宗教，我們都有許多連結，雅典就在我心中，毫無疑問。」喬科維奇提及道。

在這場室內硬地ATP250級賽事中，現場觀眾的熱情成為喬科維奇的強大後盾；他在首盤搶7展現耐心與老練的拍控，成功掌握關鍵分數，並在第二盤徹底掌控節奏，以6比1結束戰局。

這場比賽之前，喬科維奇與塔比洛在紅土場上交手過兩次，2024年蒙地卡羅與2023年羅馬，但他兩戰皆敗；這次硬地首度對決，喬科維奇展現明顯的復仇決心。

「打塔比洛之前，我其實一場都沒贏過他，我們在紅土上打過兩次，他都贏了，」喬科維奇說，「老實說，這場比賽前我比平常更緊張，我真的試著從觀眾那裡汲取能量。」

喬科維奇以穩健的接發與靈活的場上調整壓制對手，不僅中止塔比洛的連勝氣勢，也讓後者錯失了成為繼費德勒（Roger Federer） 之後，唯一能在與喬科維奇的對戰中開局3連勝的機會。

晉級8強後，喬科維奇將對上葡萄牙名將博爾赫斯（Nuno Borges）；這場交手預料將成為本週最受矚目的焦點之一。

