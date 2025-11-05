球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

Mamiko's reaction to this sign was priceless and Shohei couldn't stop laughing



: Jaybug2714/TikTok pic.twitter.com/qZYzYFSnUA — MLB (@MLB) November 4, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）官方帳號5日分享一段道奇封王遊行花絮，只見一名球迷高舉「Shohei Ohtani, marry my mom（大谷翔平，娶我媽吧）」的手寫標語，引發現場騷動。

大谷翔平與妻子真美子看到後忍不住爆笑。 影片中，大谷與真美子在開放式遊行巴士上，看到標語後兩人對視大笑。MLB官方貼文寫道：「真美子的反應太無價了，翔平整個笑到停不下來！」

短短數小時影片就突破30萬次觀看。 留言區也掀起一片熱烈回應，「他們的默契無人能比」、「翔平的笑容讓一切變得更可愛」、「真美子看到那塊牌子時的表情太經典了」、「她好像真的在考慮欸哈哈」、「原來他看得懂英文」、「這對夫妻真的太可愛了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有粉絲笑說，「我覺得真美子不會讓翔平娶那個媽媽」、「哈哈，大谷竟然收到結婚提案！」也有人直言，「真美子的反應太自然，翔平笑得像孩子一樣，這畫面太療癒。」

▲ 有人幫媽媽向大谷求婚？真美子反應太可愛！網笑瘋：大谷翔平笑到停不下來 。（圖／記者王真魚攝）