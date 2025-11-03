山本由伸捧冠軍金盃下機！與Kike背同款37萬名牌包吸睛

▲ 山本由伸「凱旋洛杉磯」！肩背180萬日圓「情侶款包」吸睛 。（圖／截自道奇IG）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇完成世界大賽二連霸後，全隊凱旋返抵洛杉磯。拿下世界大賽MVP的山本由伸舉著冠軍獎盃下機，與身後笑容滿面的好友赫南德茲（Kike Hernandez）一同入鏡，成為社群焦點。吸引球迷注意的，除了獎盃與MVP光環，還有他們肩上那只價值180萬日圓（37萬台幣）的同款名牌包。

道奇官方社群貼出返抵畫面，寫道：「獎盃回家了。」照片中，山本舉起金光閃閃的冠軍獎盃，走下包機，後方的Kike雙手交叉、微笑相隨，宛如守護他的長兄。

粉絲留言區則湧入：「兩人背著同款LV包像雙胞胎一樣」、「情侶包太可愛了」、「這就是冠軍球員的氣勢」。

據外媒報導，兩人平時進球場或遠征時，常被拍到背著 Louis Vuitton（路易威登）2024秋冬男裝系列的「Speedy P9」新色包款，鮮明的綠松石藍成為造型亮點。根據品牌官網資料，該包售價約188萬日圓（約新台幣37萬元）。

山本今年在季後賽投出壓倒性表現，6場登板繳出 5勝1敗、防禦率1.45、33次三振、WHIP 0.78，世界大賽更在中0日休息的情況下於第7戰延長11局登板封王，率隊奪下連霸，最終榮膺世界大賽MVP。

除了包包成為話題，粉絲也被Kike那份溫柔神情打動，「像在守護孩子的爸爸一樣」、「基克的表情太暖了」、「從頭到尾都陪著他」。