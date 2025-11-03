大谷翔平「世界第一運動員」論戰　挑戰北美四大聯賽史上首見偉業

▲大谷翔平慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊在於世界大賽第7戰以5比4力退藍鳥，完成21世紀以來首度「世界大賽二連霸」。而焦點人物「二刀流」大谷翔平在最終戰中，大谷以「第一棒・投手」身分先發登場，投至3局途中被敲5安打失3分，打擊端則敲2安打、3次上壘，率隊最終奪冠。美媒和球迷隨即掀起熱議，直呼：「他是GOAT（Greatest Of All Time，史上最強）！」

美國數據公司《Opta Stats》也在賽後指出，在MLB、NBA、NFL、NHL的歷史上，從來沒有球員能在加盟球隊的前兩個球季，同時拿下MVP並奪得冠軍。大谷翔平有望成為史上第一位達成此壯舉的選手，堪稱改寫美國體壇歷史的一刻。

這項紀錄讓全美再度掀起「大谷＝歷史最佳」的討論熱潮。球迷留言表示：「他是所有運動中最偉大的選手」、「史上最強」、「他完成這件事只是時間問題！」，顯示大谷在美國體壇的地位已遠超棒球範疇。

不過也有網友回應，「你這篇看起來好像都是他一個人做到的。除了兩場——沒錯，是很棒的比賽之外，他在世界大賽和季後賽其他時候幾乎沒有任何表現。大家對他的吹捧已經誇張到難以置信。不是最好的投手，也不是最好的剪輯，更不是什麼『GOAT（史上最強）』」另有網友也直接說，「山本由伸就在他旁邊！」

大谷翔平在2023年12月與道奇簽下10年總額7億美元（約新台幣220億元）的超級合約。加盟首年就以「54轟＋59盜」的超人數據橫掃聯盟，拿下生涯第3座MVP，並率隊奪下世界大賽冠軍，成為名符其實的「7億男」。

今年道奇再度封王，大谷再次是MVP呼聲最高的人選。若他在14日公布的美國職棒記者協會年度MVP票選中再度奪下獎項，將完成三連霸、個人第4座MVP的壯舉，獨居史上第2，僅次於傳奇球星邦茲的7次紀錄。