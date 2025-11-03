運動雲

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

▲ 山本由伸抱盃睡、大谷翔平笑迎凱旋 。（圖／截自道奇官方IG）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯又要開派對了！道奇隊繼奪下世界大賽二連霸後，球隊將於當地時間週一（台灣時間周二）在洛杉磯市中心舉行盛大冠軍遊行，隨後返回道奇體育場舉辦慶祝活動，與球迷同歡。

道奇今天搭乘包機從加拿大多倫多返回洛杉磯。球團也在官方帳號公開機上畫面，其中山本由伸緊抱冠軍獎盃睡著，成為球迷熱議焦點；另一幕則可見大谷翔平抱著獎盃微笑合影。

道奇球員在機上盡情享受勝利時光，與山本、大谷並列的還有弗里曼（Freddie Freeman），他與去年一樣，緊抱獎盃熟睡；貝茲（Mookie Betts）與其他隊友也面露笑容。經歷第7戰險勝藍鳥後，全隊終於能以放鬆心情踏上返鄉之旅。

封王遊行預定於上午11時（美西時間）開始，道奇全體球員、教練團與高層將搭乘雙層巴士穿越洛杉磯市區，遊行路線自Temple Street與Broadway路口出發，沿途預計湧入大批球迷共同見證榮耀時刻。

球迷可透過 MLB.com 或電視轉播觀賞，也能進入道奇球場，透過主場大螢幕同步觀看。道奇球團宣布，球場慶祝活動的門票將於今天開賣，周一上午9時開放入場，遊行結束後，約於中午12點15分在球場內舉行後續派對，一路狂歡下去。

去年道奇奪冠遊行吸引超過25萬名球迷湧上街頭，另有4萬2千人進場參加球場慶典，慶祝球隊自1988年以來首座完整賽季世界大賽冠軍。今年再度封王，預料屆時洛杉磯市區將再次被「藍海」淹沒。

