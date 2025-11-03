山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇王牌山本由伸以中0日登板完成世界大賽二連霸、奪下MVP，不僅投球內容成為話題，他的訓練方式也再度引發關注。這位日本強投幾乎不進行重量訓練，卻能投出160公里的速球，靠的是一套名為「BC運動（BCエクササイズ）」的訓練法，在柔軟與力量兼具的身體平衡中，建立屬於自己的投球哲學。

山本在都城高中時期曾嘗試過重量訓練，但始終覺得「不太對」。儘管身材不高，他卻能比同齡選手投得更快，同時長期受到右手肘緊繃的困擾。直到進入職棒後，他遇上柔道整復師矢田修，開始接觸BC運動，才真正找到讓身體自然發揮力量的方法。

山本回憶，「雖然是逐步改善，但成果明顯。肘部疼痛不見了，球也越來越強。」他強調，關鍵並不在於肌肉量的增加，而是學會如何「正確使用身體」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這套BC運動強調「身體感知」（Body Intelligence），也就是透過呼吸、姿勢與重心控制來喚醒身體的協調性。訓練內容以五項核心為主——呼吸（Breath）、槓（Bar）、碗（Bowl）、板（Board）、橋（Bridge），其中最具代表性的橋式動作（Bridge）成為山本的重要訓練之一。

2019年，他以瑜伽橋式訓練的影片在社群媒體上瘋傳，畫面中他身體拱成弓形、支撐全身完成360度旋轉，令球迷驚呼「柔軟度驚人」。山本表示，「那看起來柔軟，其實是在鍛鍊強度。我的目標不是柔軟度，而是力量與控制。」

道奇隊友對此也印象深刻。左投維西亞（Alex Vesia）表示，「我在健身房做重訓時，他卻在那邊往後彎。他的背可以反折成弓，真的太不可思議了！」

他形容山本的訓練方式像是結合動態瑜伽與伸展訓練，著重柔軟與穩定的結合，「他用完全不同的方法變得更強，老實說，我也想在休賽季試試看。」

雖然不靠重量訓練，山本的身體卻變得愈來愈結實。他笑說，自己的西裝尺寸每年都在變大，「體型變大了，肌肉也不知為何增加。」

矢田修設計的BC運動訓練目的在於讓運動員重新學會如何「正確站立」，他認為，不能正確站立的人無法正確走路，無法正確走路就無法正確投球。這一理念深深影響山本，使他在姿勢與重心控制上達到新的境界。

如今的山本，由內而外都展現出一種與眾不同的力量。他不舉重，卻能用全身協調產生球速；他看似柔軟，卻能穩定掌控投球節奏。

「我只是想用最正確的方式，最大限度地使用身體。」山本用一套看似溫和卻嚴謹的訓練法，改寫了職業投手對「力量」的定義。

山本由伸のトレーニングですごいと思ったのはこの柔軟性

大谷翔平やダルビッシュがよく可動域というけれど、まさにって感じ。

女性のヨガの先生みたい。pic.twitter.com/sm1y147dXX https://t.co/h2vO3hgp8M

— masakatsu takagi (@masaka22) December 18, 2023

根據經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）透露，山本當初與道奇簽下12年合約時，獲得球團允許繼續與個人教練矢田修合作。矢田將一同留在洛杉磯，持續監督他的訓練與恢復計畫。

山本將瑜伽與擲標槍納入日常訓練，矢田設計的「非典型訓練法」被認為是他維持穩定與耐力的關鍵。道奇人事副總裁卡爾（Gaelen Carr）直言，「山本的訓練方法非常特別，完全不同於我們以往所理解的方式。這對我們在評估他時是一項非常重要的因素。」

道奇對矢田的訓練哲學深感興趣，並希望能從中學習，加上山本本人強烈要求繼續合作，雙方理念契合之下，這筆簽約也顯得順理成章。

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）