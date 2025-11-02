大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

▲大谷翔平曾經在IG上幽默吐槽山本由伸。（圖／翻攝自Instagram／shoheiohtani）



記者董美琪／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇今天在世界大賽第七戰取得勝利，靠著前一天投了96球的山本由伸再次臨時登板，最終在延長賽拿下勝利，也完成隊史首次世界大賽二連霸。

大谷翔平在Instagram限時動態上分享山本由伸仰天長吼的照片，並搭配雄獅圖案，象徵隊友已經從「小獅子」成長為真正的百獸之王。

▲大谷翔平今天又在IG限時動態上分享山本由伸仰天長吼的照片與獅吼圖。（圖／翻攝自Instagram／shoheiohtani）



今天大谷在客場對戰多倫多藍鳥，以先發投手兼第一棒打擊身份出賽，投三局失三分，打擊則擊出兩支安打。山本由伸於第九局登板，投出2又2/3局無失分，幫助球隊完成二連霸功臣任務。

回顧5月20日道奇對戰響尾蛇的比賽，當時山本投出生涯最多110球、七局一安打無失分，大谷也曾如今大谷更新成雄獅圖，象徵隊友的努力獲得認可。分享過其比賽照片，當時搭配的是小獅子圖案。

▼山本由伸奪世界大賽MVP。（圖／路透）

山本賽後受訪表示，「今天的比賽讓我回到小時候，像一個全心投入的棒球少年。」對於前一天才先發六局，今天又臨時登板，山本笑說，「昨天比賽結束後做了治療，今天練習時被告知可能上場，回過神就站在投手丘了，感覺真的很棒。」

大谷受訪時表示，今天比賽驚險刺激，但全隊表現出色，最終取得精彩勝利。他談到自己先發投手身份時說，「雖然最後被打出一球，但我只想盡量撐久，把比賽交給後面投手。被擊球後，我也努力作為打線一員，全力幫助球隊。」

談到山本由伸，大谷笑說，「他真的太厲害了，我想大家都認同由伸是世界第一的投手。」

▼大谷翔平稱山本由伸「世界第1」。（圖／路透）

