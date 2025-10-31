黑豹旗／辭修教頭賴冠瑋點名游宗翰關鍵　盼國中梯隊成未來主力

運動雲

▲辭修中學游宗翰。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲辭修中學游宗翰。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（31）日在重新棒球場持續進行，辭修中學以4比14敗給磐石高中，總教練賴冠瑋特別稱讚國中梯隊在臨場穩定度上的表現。

「賽前原本希望能穩定把比賽贏下來，能打進下一場甚至複賽。」賴冠瑋坦言，雖未能如願晉級，但從比賽中仍看見不少亮點，「我們高中球員的數量不多，今天也有幾位國三生可以支援，他們的表現其實不輸高中生。」

辭修中學為國高中部合併球隊，教練指出這批國中球員的基礎紮實，「他們平常有在社區打球，所以穩定度比部分高中生更好，個人球技也都有在水準之上。」

對於早場比賽的適應情況，賴冠瑋表示球員多半住宿校內，早起並非問題，「平常上課也是7點前就起床準備，作息上其實影響不大。」

他特別點名本場最佳表現的投手游宗翰，在球隊陷入困境時臨危登板，成功穩住局面，「前面投手壓不住，他上來之後把局面穩下來，真的投得不錯。」

國三的游宗翰此役後援2.1局，用33球面對10位打者，被擊出3支安打，無保送、送出3次三振，失1分（責失0），賴冠瑋表示，國中梯隊的穩定表現為球隊未來奠下基礎，「接下來這批國中生會是球隊未來的重要戰力，對整體發展幫助很大。」

關鍵字： 黑豹旗辭修中學

