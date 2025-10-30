運動雲

不斷更新／藍鳥4局再添保險分 3：1領先道奇

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第5戰開局，藍鳥首棒施奈德（Davis Schneider）與第2棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）接連擊出全壘打，道奇3局回敬一發全壘打。藍鳥4局追加分數，3：1領先。

比賽剛開打就火藥味十足！藍鳥首局展現驚人火力，施奈德（Davis Schneider）敲出左外野全壘打，隨後小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）同樣轟出左外野陽春砲，開局背靠背開轟領先道奇。

根據大聯盟數據統計，這是世界大賽史上首次有球隊在比賽一開始就「背對背開轟」！藍鳥也成為大聯盟季後賽史上第2支達成這項紀錄的球隊，上一次已是2002年美聯分區系列賽第3戰，由奧克蘭運動家締造。

道奇先發史奈爾（Blake Snell）開局連挨兩轟陷入亂流，不過隨後穩住陣腳，未再丟分。

藍鳥此戰推出22歲新人右投耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，本季僅3場例行賽先發，獨特的「高出手點」為一大焦點。 根據外媒指出，他的出手角度達到65度，是今年季後賽所有右投中最高的。

道奇前2局被耶薩維奇壓制，其中大谷翔平擊出內野滾地球出局。

3局下半，「Kiké」赫南德茲（Enrique Hernández）擊出左外野全壘打帶領道奇追回一分。大谷翔平2出局上場打擊，遭到三振。

藍鳥隊在4局上半展開反攻，瓦修（Daulton Varsho）擊出右外野深遠安打，加上守備處理瑕疵形成三壘安打，隨後靠克萊門特（Ernie Clement ）高飛犧牲打攻下保險分。

