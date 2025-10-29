軟銀3連勝聽牌日本一！山川穗高連3戰開轟追平傳奇紀錄

▲山川穗高。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本大賽第4戰於29日在甲子園球場登場，軟銀再度展現穩定戰力，以3比2擊退阪神虎，取得3勝1敗聽牌優勢，距離日本一僅一步之遙。

2局上，軟銀第4棒山川穗高轟出中外野方向陽春砲，連續3戰開轟、個人本系列賽第3支全壘打，為球隊先馳得點。

這發全壘打讓山川穗高追平中西太（西鐵）、巴斯（Randy Bass，阪神）、城島健司（大榮）、金本知憲（阪神）與艾德瑞德（Brad Eldred，廣島）等傳奇球星，並列日本大賽「連3戰開轟」紀錄保持者。

5局1出局滿壘時，柳町達擊出左外野犧牲飛球，連兩戰都有打點，再添第2分。6局2出局二壘有人時，代打近藤健介敲出右外野安打，送回第3分保險分。

首次在日本大賽先發的大津亮介表現沉穩，投5局僅用59球，被3支安打無失分，順利壓制阪神打線。6局打序輪到時由代打近藤上場換下，大津完成任務後退場。他表示：「我帶著絕不讓對手得分的決心登板，在緊張氣氛中保持專注，能投出屬於自己的內容感到很開心。」

軟銀自6局起啟用牛棚接力，8局雖由松本裕樹失掉2分，但最終仍守住領先，收下關鍵勝利。

根據歷史統計，日本大賽系列賽1勝2敗後變成1勝3敗的情況共有25次，最終能逆轉奪冠的僅1955年的巨人一隊，成功率僅4%。阪神通往暌違兩年的日本一之路，已被逼到懸崖邊。