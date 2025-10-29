運動雲

>

大谷翔平不忘感謝幕後英雄！捕手史密斯前晚蹲18局、隔天再撐9局

▲ 史密斯（Will Smith ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯（Will Smith ）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平在世界大賽第4戰吞下季後賽首敗後，雖感到懊悔，但仍不忘感謝隊友、捕手史密斯（Will Smith）在前一場18局死鬥中的辛勞，直呼「能從頭蹲到尾真的太厲害」。

大谷翔平於29日（台灣時間）在主場迎戰多倫多藍鳥，以「第一棒・投手」之姿先發登板，主投6局又1人次，被敲6安打、失4分、送出6次三振與1次保送，最快球速飆到159公里。不過他在第3局被藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出逆轉兩分砲，最終道奇以2比6落敗，系列賽戰成2比2平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日本媒體《Full-Count》報導，雖未能拿下勝投，大谷賽後仍展現團隊精神，特別提到捕手史密斯的付出：「威爾昨天能在18局的比賽裡，從頭到尾蹲捕真的很厲害。」他也強調全隊的努力，「大家昨天都打出一場精彩的比賽。今天雖然輸球了，但我們會把好與壞都放下，專注在明天的比賽。」

前一晚的第3戰，道奇與藍鳥鏖戰6小時39分、延長18局才分出勝負，史密斯全場蹲捕，帶領10名投手接力奮戰，而且G4也蹲滿9局。大谷在第4戰投打俱佳的同時，也不忘向這位「影子功臣」致上最高敬意。

關鍵字： 大谷翔平史密斯捕手道奇棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

首局就敬遠大谷？「還沒決定」　藍鳥教頭幽默談「大谷條款」撤廢

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

林安可有望宣告海外FA　日職球團「熱視線」

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

延長18局球員邊打邊啃水果撐死鬥！藍鳥教頭笑：點了Uber Eats

【母愛爆棚】高齡貓天天巡房　寶寶哭就來「踏踏哄」

熱門新聞

快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

羅伯斯為失言道歉：是我的錯，我愛加拿大！

中職自由球員公告合計21位A級球員　黃子鵬、林立、蘇智傑受矚

中職FA今開市！黃子鵬、林承飛等5人受矚　桃猿喊話全力留人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

2藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

3凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平失投挨轟懊悔

4羅伯斯為失言道歉：是我的錯

5中職自由球員公告合計21位A級球員

最新新聞

1范國宸轉隊費不高　富邦全力留人

2大谷翔平不忘感謝幕後英雄史密斯

3馬克西轟39分　七六人大逆轉奪4連勝

4卓蘭高中葉禮誌肯定投手群敢丟

5女隊長陳宜睫男女觀念差「很難帶」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

【致勝2分砲】林泓育延長賽重擊中信兄弟！率樂天桃猿奪冠

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366