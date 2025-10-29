大谷翔平不忘感謝幕後英雄！捕手史密斯前晚蹲18局、隔天再撐9局

▲史密斯（Will Smith ）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平在世界大賽第4戰吞下季後賽首敗後，雖感到懊悔，但仍不忘感謝隊友、捕手史密斯（Will Smith）在前一場18局死鬥中的辛勞，直呼「能從頭蹲到尾真的太厲害」。

大谷翔平於29日（台灣時間）在主場迎戰多倫多藍鳥，以「第一棒・投手」之姿先發登板，主投6局又1人次，被敲6安打、失4分、送出6次三振與1次保送，最快球速飆到159公里。不過他在第3局被藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出逆轉兩分砲，最終道奇以2比6落敗，系列賽戰成2比2平手。

根據日本媒體《Full-Count》報導，雖未能拿下勝投，大谷賽後仍展現團隊精神，特別提到捕手史密斯的付出：「威爾昨天能在18局的比賽裡，從頭到尾蹲捕真的很厲害。」他也強調全隊的努力，「大家昨天都打出一場精彩的比賽。今天雖然輸球了，但我們會把好與壞都放下，專注在明天的比賽。」

前一晚的第3戰，道奇與藍鳥鏖戰6小時39分、延長18局才分出勝負，史密斯全場蹲捕，帶領10名投手接力奮戰，而且G4也蹲滿9局。大谷在第4戰投打俱佳的同時，也不忘向這位「影子功臣」致上最高敬意。