18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

Shohei Ohtani is 4-for-4 with 3 intentional walks



He's the first player EVER to reach base safely 7 times in a #Postseason game pic.twitter.com/pmqGN2ss1k — MLB (@MLB) October 28, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽第3戰鏖戰18局，耗時6小時54分鐘，最終靠佛里曼（ Freddie Freeman）再見全壘打結束比賽。 大谷翔平單場4安、5保送、9次上壘改寫季後賽紀錄，卻在賽後笑說，「我現在只想趕快回家睡覺，準備明天的比賽。」

這場比賽，大谷首局敲出右外野二壘打，第2打席面對薛茲爾（Max Scherzer）轟出右外野界外標竿旁的陽春砲，第3打席再補上左中外野方向的適時二壘打，第4打席又轟出個人單場第2轟。

Screw it, Shohei Ohtani walk highlights pic.twitter.com/nIqYOUl2KH
October 28, 2025

隨後藍鳥對他採取極端敬遠戰術：

9局、第5打席 → 敬遠

11局、第6打席 → 敬遠

13局、第7打席 → 敬遠

15局、第8打席 → 敬遠

17局、第9打席 → 保送

最終，大谷翔平4打數4安打、3打點、5次保送，單場 9 次上壘，創下季後賽史上新紀錄。

賽後，大谷翔平接受Fox Sports訪問，被問到此刻心情，笑著直言，「我只想趕快回家睡覺，準備明天的比賽。」

大谷翔平預計明天要先發，希望能儘早返家休息。記者追問，這場比賽在他心中的排名時，他表示，「勝利就是一切。今天的表現可以之後再回顧，現在只想趕快調整心情，準備明天的先發。」

根據大聯盟官方數據，大谷此役4打數4安打皆為長打，包括單場雙響砲，外加4次敬遠、1次四壞球保送，單場9度上壘，成為史上首位在季後賽單場達成此成就的球員。

數據專家藍斯（Sarah Langs）另外指出，這是大谷翔平生涯第3次在季後賽單場雙響砲，史上首次達成此壯舉。

他的季後賽全壘打累積到8支，追平席格（Corey Seager）於2020年創下的隊史單季紀錄。此外，在世界大賽中單場敲出4支長打，追平了伊斯貝爾（Frank Isbell）（1906年第5戰）的紀錄。這項壯舉已經119年未曾出現。

藍斯進一步表示，大谷本場9次打擊全上壘，改寫MLB季後賽紀錄。成為MLB史上首位在季後賽單場上壘9次的球員。

全MLB歷史僅有2位球員達成此成就，除了大谷，哈克（Stan Hack）是在1942年8月9日的例行賽達成。