運動雲

>

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽第3戰鏖戰18局，耗時6小時54分鐘，最終靠佛里曼（ Freddie Freeman）再見全壘打結束比賽。 大谷翔平單場4安、5保送、9次上壘改寫季後賽紀錄，卻在賽後笑說，「我現在只想趕快回家睡覺，準備明天的比賽。」

這場比賽，大谷首局敲出右外野二壘打，第2打席面對薛茲爾（Max Scherzer）轟出右外野界外標竿旁的陽春砲，第3打席再補上左中外野方向的適時二壘打，第4打席又轟出個人單場第2轟。

隨後藍鳥對他採取極端敬遠戰術：

9局、第5打席 → 敬遠
11局、第6打席 → 敬遠
13局、第7打席 → 敬遠
15局、第8打席 → 敬遠
17局、第9打席 → 保送

最終，大谷翔平4打數4安打、3打點、5次保送，單場 9 次上壘，創下季後賽史上新紀錄。

賽後，大谷翔平接受Fox Sports訪問，被問到此刻心情，笑著直言，「我只想趕快回家睡覺，準備明天的比賽。」

大谷翔平預計明天要先發，希望能儘早返家休息。記者追問，這場比賽在他心中的排名時，他表示，「勝利就是一切。今天的表現可以之後再回顧，現在只想趕快調整心情，準備明天的先發。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）
 

根據大聯盟官方數據，大谷此役4打數4安打皆為長打，包括單場雙響砲，外加4次敬遠、1次四壞球保送，單場9度上壘，成為史上首位在季後賽單場達成此成就的球員。

數據專家藍斯（Sarah Langs）另外指出，這是大谷翔平生涯第3次在季後賽單場雙響砲，史上首次達成此壯舉。 

他的季後賽全壘打累積到8支，追平席格（Corey Seager）於2020年創下的隊史單季紀錄。此外，在世界大賽中單場敲出4支長打，追平了伊斯貝爾（Frank Isbell）（1906年第5戰）的紀錄。這項壯舉已經119年未曾出現。

藍斯進一步表示，大谷本場9次打擊全上壘，改寫MLB季後賽紀錄。成為MLB史上首位在季後賽單場上壘9次的球員。

全MLB歷史僅有2位球員達成此成就，除了大谷，哈克（Stan Hack）是在1942年8月9日的例行賽達成。

關鍵字： 大谷翔平季後賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

【找好久找不到】巨嘴鳥居然偽裝成玩偶躲在玩具櫃上

熱門新聞

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

2世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

3大谷突抽筋　教練、防護員衝上場關切　

4大谷封神！8轟平隊史、11轟寫日紀錄

5平野惠一賽後完整20分鐘問答！

最新新聞

1藍鳥教頭：還是別讓大谷揮棒比較好

2封王變新兵！馬傑森光頭造型曝光

3藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

4黑豹旗／鳳山女將守備凹傷膝蓋！全隊衝出關心

518局死鬥　大谷：我只想趕快回家睡覺

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366