樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，全體隊員將總教練古久保健二高高拋起。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿勇奪中華職棒第36屆總冠軍，台灣樂天集團也攜手旗下「樂天生態圈」多項服務平台共同慶祝榮耀時刻，推出多重優惠回饋活動，邀請球迷一同歡慶桃猿隊史首冠。自10月28日起，樂天市場、樂天Kobo、樂天信用卡、樂天國際商業銀行、樂天旅遊等六大品牌將同步祭出限時好康。球隊宣布，11月2日舉辦封王遊行，相關資訊後續公告。

樂天市場攜手樂天桃猿推出「冠軍回饋祭」，凡於Monkeys官方旗艦店消費，即可享全店11%樂天點數回饋，活動期間自10月30日至11月11日止。樂天Kobo則推出全站七五折優惠，結帳輸入「Monkeys25」即可享折扣，單筆滿336元再贈36點樂天點數，此外購買Kobo電子書閱讀器暢銷機型（Libra Colour、Clara Colour Black、Clara BW）享94折優惠，並加贈500元購物金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天信用卡推出「桃猿萬事達卡」國內消費3%現金回饋活動（上限300元），持卡人完成登錄並綁定電子帳單即可享優惠；樂天國際商業銀行則祭出新戶「10天期」最高15%優存利率，輸入代碼「WIN」開戶且完成任一筆消費，再贈500元新戶禮金，另提供活儲年利率1.5%與三個月定存年利率2%的專屬優惠。

球迷若想出國應援或旅遊，樂天旅遊推出限量日本住宿折扣金活動，輸入優惠碼「RMONKEYSWIN」即可獲得1000元住宿金（限前1000名），活動時間從10月31日持續至12月31日。

台灣樂天集團表示，這次冠軍象徵不僅是球隊的榮耀，更代表所有球迷的共同成就，樂天生態圈將以實際行動回饋支持，邀請「10號隊友」一起共享奪冠喜悅。