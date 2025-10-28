運動雲

>

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，全體隊員將總教練古久保健二高高拋起。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，全體隊員將總教練古久保健二高高拋起。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿勇奪中華職棒第36屆總冠軍，台灣樂天集團也攜手旗下「樂天生態圈」多項服務平台共同慶祝榮耀時刻，推出多重優惠回饋活動，邀請球迷一同歡慶桃猿隊史首冠。自10月28日起，樂天市場、樂天Kobo、樂天信用卡、樂天國際商業銀行、樂天旅遊等六大品牌將同步祭出限時好康。球隊宣布，11月2日舉辦封王遊行，相關資訊後續公告。

樂天市場攜手樂天桃猿推出「冠軍回饋祭」，凡於Monkeys官方旗艦店消費，即可享全店11%樂天點數回饋，活動期間自10月30日至11月11日止。樂天Kobo則推出全站七五折優惠，結帳輸入「Monkeys25」即可享折扣，單筆滿336元再贈36點樂天點數，此外購買Kobo電子書閱讀器暢銷機型（Libra Colour、Clara Colour Black、Clara BW）享94折優惠，並加贈500元購物金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天信用卡推出「桃猿萬事達卡」國內消費3%現金回饋活動（上限300元），持卡人完成登錄並綁定電子帳單即可享優惠；樂天國際商業銀行則祭出新戶「10天期」最高15%優存利率，輸入代碼「WIN」開戶且完成任一筆消費，再贈500元新戶禮金，另提供活儲年利率1.5%與三個月定存年利率2%的專屬優惠。

球迷若想出國應援或旅遊，樂天旅遊推出限量日本住宿折扣金活動，輸入優惠碼「RMONKEYSWIN」即可獲得1000元住宿金（限前1000名），活動時間從10月31日持續至12月31日。

台灣樂天集團表示，這次冠軍象徵不僅是球隊的榮耀，更代表所有球迷的共同成就，樂天生態圈將以實際行動回饋支持，邀請「10號隊友」一起共享奪冠喜悅。

關鍵字： 桃猿冠軍回饋樂天集團球迷優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵轟4安寫歷史

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

牧野幸輝接任領隊第一年就見證封王！90度鞠躬：謝謝等我們

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

【員工比老闆大牌】「客人來了要主動坐腿上」　老闆對貓咪員工教育遭無視

熱門新聞

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

快訊／林泓育致勝兩分砲！桃猿9比7逆轉兄弟　樂天接手首冠

古久保執教首冠封王噴香檳：像夢一樣　平野惠一相擁動容一幕

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野續掌兵符？劉志威回應了

2樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了

3快訊／林泓育致勝兩分砲！樂天接手首冠

4古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

最新新聞

1古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉

2平野續掌兵符？劉志威回應了

3威能帝準備好G5　副領隊嗨喊明年一定留

4史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

5樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

【泰格與雪兒】真的是閨密?

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366