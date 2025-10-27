不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

▲林泓育。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣大賽G5於27日移師洲際棒球場開打，樂天桃猿在台灣大賽取得3勝1敗聽牌優勢，首局林泓育建功，率桃猿先馳得點。兄弟陳俊秀關鍵打點反超、詹子賢高飛犧牲打再添1分，反超為3比1。桃猿2局上靠著林立游擊滾地球改判上壘，追平為3比3。

▲陳俊秀。（圖／記者李毓康攝）

樂天桃猿1局上就發動攻勢，林立掃出安打利用先發洋投李博登暴投攻佔二壘，隨後林泓育掃出安打，1局上結束以1比0領先兄弟。

兄弟1局下反攻，宋晟睿第一打席敲出安打，此役調整到第二棒的江坤宇敲出深遠飛球，桃猿中外野手成晉發生守備失誤，讓兄弟攻佔二、三壘，隨後今年台灣大賽首次先發的陳俊秀，敲出右外野兩分打點安打，成功率隊扭轉戰局，以2比1反超，他興奮地在一壘振臂歡呼。

許基宏隨後又敲安打延續火力，王威晨觸擊短打，再度取得二、三壘有跑者得點圈機會，洲際球場突然下起大雨，詹子賢中外野高飛犧牲打，讓兄弟再下一城，取得3比1領先。

桃猿2局上梁家榮率先安打，張閔勛選到保送，成晉觸擊點成飛球，高宇杰上演飛撲美技接殺出局。余德龍掃出右外野安打進帳1分，林立擊出游擊滾地球，江坤宇策動雙殺，桃猿提出挑戰改判成功，林立靠野手選擇上壘，持續攻佔一、三壘，跑者趁傳跑回追平分，形成3比3平手。

