運動雲

>

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

▲▼2025中職台灣大賽G5，林泓育。（圖／記者李毓康攝）

▲林泓育。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣大賽G5於27日移師洲際棒球場開打，樂天桃猿在台灣大賽取得3勝1敗聽牌優勢，首局林泓育建功，率桃猿先馳得點。兄弟陳俊秀關鍵打點反超、詹子賢高飛犧牲打再添1分，反超為3比1。桃猿2局上靠著林立游擊滾地球改判上壘，追平為3比3。

▲▼2025中職台灣大賽G5，陳俊秀。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳俊秀。（圖／記者李毓康攝）

樂天桃猿1局上就發動攻勢，林立掃出安打利用先發洋投李博登暴投攻佔二壘，隨後林泓育掃出安打，1局上結束以1比0領先兄弟。

兄弟1局下反攻，宋晟睿第一打席敲出安打，此役調整到第二棒的江坤宇敲出深遠飛球，桃猿中外野手成晉發生守備失誤，讓兄弟攻佔二、三壘，隨後今年台灣大賽首次先發的陳俊秀，敲出右外野兩分打點安打，成功率隊扭轉戰局，以2比1反超，他興奮地在一壘振臂歡呼。

許基宏隨後又敲安打延續火力，王威晨觸擊短打，再度取得二、三壘有跑者得點圈機會，洲際球場突然下起大雨，詹子賢中外野高飛犧牲打，讓兄弟再下一城，取得3比1領先。

桃猿2局上梁家榮率先安打，張閔勛選到保送，成晉觸擊點成飛球，高宇杰上演飛撲美技接殺出局。余德龍掃出右外野安打進帳1分，林立擊出游擊滾地球，江坤宇策動雙殺，桃猿提出挑戰改判成功，林立靠野手選擇上壘，持續攻佔一、三壘，跑者趁傳跑回追平分，形成3比3平手。
 

關鍵字： 棒球樂天桃猿林泓育台灣大賽比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

【互動暖哭】湘荷太喜歡多慧姐姐 小奶音委屈喊：捨不得他們回家QQ

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

3中信兄弟G5打線出爐！

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷妙回

最新新聞

1林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

2總統盃街舞大賽　孫振領銜齊聚炸場

3中等學校高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5朱承洋談出場樂揭幕後驚喜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366