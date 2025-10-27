燈光秀搭配當年出場樂！朱承洋揭幕後驚喜：這首是俊秀推薦的

▲2025中職台灣大賽，朱承洋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台中報導

樂天桃猿在台灣大賽取得3勝1敗的聽牌優勢，今（27日）晚間前進中信兄弟主場洲際棒球場，力拚隊史第8座總冠軍，終結者朱承洋前4戰已3場成功關門，若今晚再度登板並收下救援成功，將締造史上單屆台灣大賽首位4救援紀錄保持人。

值得一提的是，朱承洋昨日G4登場時的專屬燈光與登板音樂「Narco」更讓全場陷入高潮，他笑說當下其實有點嚇到，「突然全場關燈，心跳直接加速，很興奮吧，現在有出場曲，腎上腺素就會上來。」

這首《Narco》原是大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）在大聯盟的出場樂，辨識度極高。朱承洋透露，《Narco》其實是陳俊秀當年推薦給他的，「他覺得這首很不錯，叫我用看看，這音樂會給我信心，也有氣勢。」

朱承洋本季以15中繼、13救援、防禦率1.25繳出亮眼成績，進入總冠軍賽仍延續好手感，面對今晚有望破紀錄，他保持冷靜，「不用去想紀錄，去想的話可能會綁手綁腳，就去享受吧！」

對於季末曾一度狀況起伏，他也提到關鍵調整，「主要是讓自己不要太累，適時調整跟休息，季後可能有些疲勞、體力下降，剛好延賽多了調整時間，讓我有機會『回血』。」

這是朱承洋生涯第5度打進台灣大賽，從菜鳥到球隊核心，他直言心態也更加成熟，「比起以前，那時比較菜，會有比較多負面想法，經過這些大賽後，現在上去投會比較穩定，也不會想太多。」

他更透露，若今晚真的有封王機會，不管幾分都希望自己能為球隊關門，「不管今天贏很多還是一兩分，我都跟教練說，我要上！」眼神中滿是決心，「非常想要那個最後的感覺。」