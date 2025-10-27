運動雲

>

燈光秀搭配當年出場樂！朱承洋揭幕後驚喜：這首是俊秀推薦的

▲▼2025中職台灣大賽G4，朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽，朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台中報導

樂天桃猿在台灣大賽取得3勝1敗的聽牌優勢，今（27日）晚間前進中信兄弟主場洲際棒球場，力拚隊史第8座總冠軍，終結者朱承洋前4戰已3場成功關門，若今晚再度登板並收下救援成功，將締造史上單屆台灣大賽首位4救援紀錄保持人。

值得一提的是，朱承洋昨日G4登場時的專屬燈光與登板音樂「Narco」更讓全場陷入高潮，他笑說當下其實有點嚇到，「突然全場關燈，心跳直接加速，很興奮吧，現在有出場曲，腎上腺素就會上來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這首《Narco》原是大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz）在大聯盟的出場樂，辨識度極高。朱承洋透露，《Narco》其實是陳俊秀當年推薦給他的，「他覺得這首很不錯，叫我用看看，這音樂會給我信心，也有氣勢。」

朱承洋本季以15中繼、13救援、防禦率1.25繳出亮眼成績，進入總冠軍賽仍延續好手感，面對今晚有望破紀錄，他保持冷靜，「不用去想紀錄，去想的話可能會綁手綁腳，就去享受吧！」

對於季末曾一度狀況起伏，他也提到關鍵調整，「主要是讓自己不要太累，適時調整跟休息，季後可能有些疲勞、體力下降，剛好延賽多了調整時間，讓我有機會『回血』。」

這是朱承洋生涯第5度打進台灣大賽，從菜鳥到球隊核心，他直言心態也更加成熟，「比起以前，那時比較菜，會有比較多負面想法，經過這些大賽後，現在上去投會比較穩定，也不會想太多。」

他更透露，若今晚真的有封王機會，不管幾分都希望自己能為球隊關門，「不管今天贏很多還是一兩分，我都跟教練說，我要上！」眼神中滿是決心，「非常想要那個最後的感覺。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟台灣大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

黃國倫.寇乃馨「守貞前輩」　誇讚逸祥「迎接難忘一刻」

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

3中信兄弟G5打線出爐！

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷妙回

最新新聞

1林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

2總統盃街舞大賽　孫振領銜齊聚炸場

3中等學校高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5朱承洋談出場樂揭幕後驚喜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366