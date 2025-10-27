黑豹旗／首戰也是終戰！南女高三蔡宜恩從「按讚」開始的圓夢旅程

▲台南女中隊史首戰蔡宜恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中信盃黑豹旗27日女子組賽事，台南女中迎來隊史首戰，高三學姊蔡宜恩也完成她人生第一次、同時是最後一次的黑豹旗出賽。她此戰擔任第一棒、鎮守游擊守備，第一打席遭三振，第二打席擊出三壘滾地球。

蔡宜恩坦言，這場比賽雖然結束得很快，但留下深刻印象。「感覺就是失誤還是蠻多的，可能經驗太少，也沒有比過正式比賽，實際練習或打友誼賽的次數也不多，所以到場上有點緊張，腦袋沒有很清楚，就會出現很多失誤。」

她平時主要練內野守備，也會視球隊需求支援不同守位，「哪裡比較缺我就去哪個位置，反正可以站的地方都可以上。」談到接觸棒球的經歷，蔡宜恩笑說：「國中以前幾乎沒打過球，是進了台南女中才開始練的。」她原本也有參加排球活動，但後來決定加入棒球隊，從零開始摸索。她笑言，「當初是在臉書按讚了一篇關於球隊的相關貼文之後，學姊和學妹就跑來找我入隊。」

雖然棒球經驗不多，但她對這項運動越來越有興趣，「我們平常練習氣氛都蠻和諧的，大家開心練球，也會互相指正錯誤。有人打的時候，旁邊的同學就幫忙錄影，看姿勢對不對，回去後在群組討論動作哪裡有問題。」

蔡宜恩表示，雖然國中沒看過職棒，但現在偶爾會上網看比賽精華或守備片段，「會去看那些選手怎麼處理球，雖然看起來知道該怎麼做，但真的上場的時候還是會亂掉。」她沒有特別支持的球隊，「攻守就交替看看，不固定看誰。」

被問到未來是否會繼續打球，蔡宜恩說：「下學期還有學生軟式聯賽，應該還會繼續打。」她笑著補充，「棒球的樂趣大概就是，好不容易結束一局三個出局數的時候，那種終於完成的開心感覺。」

面對強敵丹鳳高中，她坦言，「她們練習時間真的比我們多很多，被打成這樣也沒話說，她們守備很穩，不像我們上去時都還會腳抖。」

蔡宜恩說，自己在加入球隊後，黑豹旗就成了大家的共同目標，「當初創隊時就說，第一個目標就是打黑豹旗。」即使首戰輸球，但她仍完成了屬於自己的圓夢之戰。