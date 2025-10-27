運動雲

大谷翔平143公尺「場外砲」留名歷史　道奇體育場設第8枚紀念銘牌

記者游郁香／綜合報導

「二刀流巨星」大谷翔平在國聯冠軍戰G4對釀酒人時，轟出一支飛出場外、飛行距離469英尺（約143.0公尺）的驚天全壘打，道奇球團近日已正式認定這發「場外彈」，並於26日（台灣時間27日）在道奇體育場設立紀念銘牌，將這一幕永久留名。

那場比賽4局上2出局、道奇以3比0領先時，大谷面對釀酒人第二任投手派崔克（Chad Patrick）的內角卡特球，全力一揮，白球畫出高高弧線，最終直擊右翼看台後方屋頂。

根據統計，這發全壘打的擊球初速高達116.9英里（約188.1公里）、飛行距離達469英尺（約143公尺）、打擊仰角33度，堪稱「怪物級」場外砲。當下板凳席上的弗里曼（Freddie Freeman）、曼西（Max Muncy）、羅哈斯（Miguel Rojas）等人全都抱頭驚呼，難以置信這樣的擊球。

道奇體育場外野看台後方牆面上，設有以本壘板造型設計的紀念銘牌，用來記錄那些真正飛出球場的「場外全壘打」。就在本月8日（台灣時間9日），費城人巨砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）在分區系列賽第3戰面對山本由伸時，也曾轟出直擊右翼屋頂的全壘打，後來被列為第7枚紀念銘牌。

如今，大谷的「143公尺場外砲」成為第8枚銘牌，銘刻上「SHOHEI OHTANI」的名字、擊球距離與日期，正式寫入道奇體育場的傳奇篇章，留下不可磨滅的印記。

關鍵字： MLB大谷翔平道奇國聯冠軍戰場外全壘打釀酒人

