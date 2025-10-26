運動雲

林昀儒、鄭怡靜今年首座混雙冠軍到手　3比1力退香港組合

▲▼WTT倫敦球星挑戰賽，林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲WTT倫敦球星挑戰賽，林昀儒、鄭怡靜奪冠。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜、一哥林昀儒稍早在WTT倫敦球星挑戰賽皆止步單打4強，隨後兩人攜手出戰混雙決賽，儘管首局以8比11出師不利，但這對台灣黃金組合接下來以11比9、11比7、11比9連下3局後來居上，以總局數3比1喜迎兩人今年首座混雙冠軍，也是兩人睽違3年半再次聯手登頂。

曾在東京奧運攜手奪銅的林昀儒、鄭怡靜今年重新搭檔，兩人在5月的世錦賽止步8強，7月的美國大滿貫賽則挺進4強，目前排名世界第11。本周來到倫敦參加球星挑戰賽，小林與學姐4強賽逆轉擊退世界第4的日本強敵松島輝空、張本美和，順利挺進今年首場混雙決賽。

林昀儒、鄭怡靜冠軍戰的對手是世界排名第5的香港組合黃鎮廷、杜凱琹，兩組人馬過去交手過2次，都由小林和學姐勝出，但那得追溯到2019年香港和中國公開賽。

▲▼WTT倫敦球星挑戰賽，林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

今日再戰，林昀儒、鄭怡靜開賽輪流發力，打出6比2的犀利攻勢，但香港組合後來居上，反在7比7後反超比數，台灣組合8比11讓出首局。進入次局，小林與學姐在4比4後連下3分，小林使出招牌的反手擰取分，將比數改寫為7比4，不過對手相當難纏，很快又追上比數，雙方局末戰成9比9，台灣組合關鍵時刻頂住壓力，連拿2分以11比9扳平戰局。

來到第3局，雙方繼續拉鋸，林昀儒、鄭怡靜在6比6後連下4分，包括讓對手連續吃發球，將比數改寫為10比6，逼出4個局點，以11比7再下一城，總局數2比1聽牌。第4局，小林與學姐打出絕佳氣勢，小林的猛攻讓對手難以招架，拉開8比2領先，局末以10比6取得4個冠軍點，雖被化解了3個，最終仍以11比9奪冠。

